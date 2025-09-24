Apple Watch přicházejí o výhodu? iOS 26.1 odhaluje nové možnosti pro konkurenci

Zdá se, že výsadní postavení Apple Watch coby nejlepších chytrých hodinek pro použití s iPhonem, co nevidět skončí. Není tomu totiž tak dlouho, co se ze strany Evropské unie objevily požadavky na to, aby Apple své systémy otevřel nositelné elektronice třetí strany tak, aby byla využitelná prakticky stejně jako Apple Watch a AirPods a jak se nyní zdá, kalifornský gigant začal podnikat první kroky k tomu, aby tyto požadavky splnil.
Konkrétně se v kódu první bety iOS 26.1 objevily zmínky o nové funkci s názvem Notification Forwarding. Jak už napovídá název, mělo by jít o možnost přesměrovávat systémová upozornění na zařízení třetích stran. Zajímavý je i doprovodný text, který informuje o tom, že by si uživatel mohl vybrat, které aplikace smí oznámení posílat, přičemž vždy jen na jedno příslušenství. Aktivací by se zároveň vypnulo doručování notifikací na Apple Watch. Další části kódu pak odhaluje nový framework AccessoryExtension, který by měl usnadnit párování doplňků s iPhonem.
Fotogalerie
Jak jsme již zmínili v úvodu, Apple k přípravám těchto změn přistupuje velmi pravděpodobně jen a pouze kvůli legislativnímu tlaku. Konkrétně Evropská unie v rámci Digital Markets Act požaduje, aby otevřel notifikace a další funkce, kterými se nyní pyšní jen Apple Watch, i zařízením ostatních výrobců. A právě to může být impulsem k zavedení Notification Forwarding. Ostatně podobně už jsme viděli, že Apple pod tlakem regulátorů uvolnil NFC čip, přidal podporu RCS zpráv nebo povolil cloudové herní služby.
Vcelku úsměvné je nicméně to, že rozšířené funkce Apple Watch jsou jedním z bodů, které Apple vyčítá americké ministerstvo spravedlnosti v rámci probíhajícího antimonopolního sporu. Podle něj firma brání konkurenci tím, že neumožňuje alternativním hodinkám reagovat na příchozí notifikace, případně využívat stejné možnosti propojení s iPhonem, jaké mají Apple Watch.
Nechme se tedy překvapit, zda Notification Forwarding zůstane jen ryze evropskou záležitostí, nebo zda Apple funkci nasadí celosvětově. Pokud by se tak stalo, znamenalo by to zásadní změnu pro všechny uživatele, kteří dávají přednost jiným značkám než Apple Watch. Jasno ale budeme mít až s vydáním finálních verzí iOS 26.1, ne-li ještě později.