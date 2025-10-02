AirPods Pro 3 jsou opět prakticky neopravitelné

Fixit dnes zveřejnil rozborku nových AirPods Pro 3, která odhaluje konstrukční změny oproti předchozí generaci. Nejviditelnější novinkou jsou pěnové nástavce, do kterých Apple vložil tenkou vrstvu pěny přímo na místo, kde sluchátko přiléhá k uchu. Pod mikroskopem je patrné, že jde o jemnou, ale účinnou úpravu pro lepší izolaci a pohodlí. Uvnitř samotných sluchátek se nachází 0,221 Wh baterie. Nabíjecí pouzdro pak obsahuje jediný akumulátor s kapacitou 1,334 Wh. To představuje výraznou změnu oproti AirPods Pro 2, které měly v pouzdře dva menší články. Kvůli této úpravě se celková výdrž snížila z 30 hodin na 24 hodin přehrávání.
Fotogalerie
iFixit si rovněž všiml, že pouzdro obsahuje méně vzácných zeminových magnetů, ale Apple je strategicky umístil jinak, aby bylo zachováno nabíjení přes MagSafe i Qi2. Co se týče opravitelnosti, zde se nic nezměnilo. A to určitě není dobrá zpráva. Stejně jako předchozí generace mají AirPods Pro 3 baterie zalepené lepidlem. Oprava proto vyžaduje nahřátí a násilné otevření, což nevyhnutelně poškodí plastový obal i jemné kabely uvnitř. iFixit podotýká, že i profesionální opravny se do výměny baterie často vůbec nepouštějí. Kvůli těmto faktorům získaly AirPods Pro 3 v hodnocení opravitelnosti 0 z 10 bodů. Ačkoli tedy Apple přidal drobné inovace v komfortu a designu, přístup k dlouhodobé udržitelnosti a opravám zůstává u této řady prakticky nulový.
A trápí to reálně někoho ? Za mě moje první AirPods Pro mají stále docela dobrou výdrž i po těch letech a kdyby ne tak je raději vyměním než opravuji.
Prvá a druhá generácia klasických Airpods nemala veľký problém s výmenou batérie, stačila mikropájka a originál baterka, ďaľšie generácie sú už konštrukčne riešené tak, že bez poškodenia sa dovnútra len tak ľahko nedostanete.