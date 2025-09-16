AirPods Pro 3 v prvních zahraničních recenzích září!

Apple na své keynote minulý týden ukázal třetí generaci AirPods Pro a první ohlasy zahraničních recenzentů nenechávají nikoho na pochybách. První recenze na tato sluchátka sice vyšly už včera, nicméně vzhledem k tomu, že se včerejší den ve fanouškovském světě Applu točil primárně kolem vydání nových OS Applu, byla hodnocení sluchátek tak trochu upozaděna. A to je přitom velká škoda! Podle prakticky všech, kterým se již dostaly nové AirPods Pro 3 do rukou, jde o upgrade, který zkrátka dává smysl. „Komplexní vylepšení těch nejlepších bezdrátových špuntů,“ píše například Engadget. Redakce Cnet pak trefně shrnuje: „Velké zlepšení, stejná cena, žádné kompromisy.“
Fotogalerie
Vylepšené potlačení hluku
Apple sází u AirPods Pro 3 na kartu, která už dříve přinesla velký úspěch – konkrétně na vylepšené aktivní potlačení hluku. Tentokrát ale podle všeho posunul laťku o pořádný kus výš. Engadget například píše: „Výkon ANC u nové generace byl znatelně silnější než dříve.“ Podobně to viděl i The Verge při srovnání během letu: „Hukot letadla třetí generace eliminovala úplně, a přitom jsem pořád slyšel hlášení, pokud zrovna nehrála hudba.“
Lepší tvar i nové špunty
Změny se dotkly i designu, konkrétně tvaru a materiálu špuntů. Apple upravil úhel mezi tělem a nožičkou a zcela přepracoval silikonové nástavce. A jak se zdá, výsledek je i v tomto případě velmi dobrý. Podle Cnetu „sluchátka sedí v uších znatelně lépe – pevněji a jistěji“. Engadget pak dodává: „Nové špunty se od těch z AirPods Pro 2 výrazně liší a mnohem lépe uzavírají zvukovod.“ Apple měl totiž dle svých slov vsadit na speciální pěnu namísto doposud používaného silikonu, což by mělo zajistit špuntům větší poddajnost.
Lepší kvalita zvuku
Každá generace AirPods přinesla lepší zvuk, a nejinak je tomu i letos. „Všechna tvrzení Applu ohledně zvuku se ukázala jako pravdivá a zlepšení jsou zřejmá a slyšitelná,“ hodnotí Engadget. PCMag pak přidává jednoduché shrnutí: „Zkrátka slyšíte víc úplně všeho.“ Právě hodnocení zvuku je poměrně zajímavé, jelikož představení AirPods Pro 3 předcházely zvěsti o tom, že právě zvuk u nich bude hrát takříkajíc „druhé housle“, protože se mu Apple neměl při vývoji příliš věnovat. Jak se ale nyní ukazuje, všechny tyto informace byly liché.
Baterie, která vydrží
Apple slibuje v technických specifikacích až osm hodin poslechu se zapnutým ANC, což je na poměry takto malých sluchátek velmi dobrá hodnota. Většina recenzí sice zatím neměla prostor to plně otestovat, ale The Verge píše, že se realita číslům Applu pravděpodobně dost přibližuje: „Moje používání se zhruba shoduje s osmihodinovým odhadem při zapnutém ANC.“ Jedním dechem je zde nicméně třeba dodat, že zatímco výdrž samotných sluchátek se zlepšila, celková výdrž v kombinaci s nabíjecím pouzdrem je mezigeneračně horší. Jinými slovy, AirPods Pro 3 bude třeba častěji nabíjet.
Měření tepu a živý překlad
Velkým vylepšením, které se však ve výsledku vzhledem k tomu, že loni dorazilo na sluchátka Beats, tak trochu čekalo je senzor tepové frekvence zabudovaný přímo ve sluchátkách. Podle DC Rainmakera jde o funkci, kterou zatím nikdo jiný pořádně nezvládl: „Apple dokázal vytvořit poměrně spolehlivý senzor srdečního tepu přímo v uších. Není sice dokonalý, ale je opravdu dobrý.“ Pokud tedy uživatelé například necvičí s Apple Watch či jinými chytrými hodinkami či fitness náramkem, AirPods Pro 3 jim o jejich srdci dokáží poskytnout slušné informace.
Druhou velkou novinkou, která však bohužel v Evropské unii kvůli regulacím alespoň prozatím nebude fungovat, je živý překlad konverzací díky Apple Intelligence. PCMag k tomu píše: „Testoval jsem funkci při rozhovoru s příbuzným, který mluví španělsky. Fungovalo to poměrně dobře a pro cestovatele jde o velmi zajímavou vychytávku.“ The Verge ale upozorňuje, že překlad má zatím své limity: „Fungoval solidně, ale měl problémy s rozpoznáváním jmen postav nebo s náhlými pauzami v dialogu.“ Apple má tedy evidentně co zlepšovat, byť to nás coby uživatele z EU zatím trápit nemusí.
Resumé je jasné – běžte do nich!
Shrnutí recenzí tedy vyznívá dost jasně. AirPods Pro 3 nastavují podle recenzentů novou laťku pro bezdrátové špunty, která se bude konkurenci jen těžko překonávat. PCMag je označil za „významný krok vpřed, který definuje nový standard výkonu, funkcí a designu“. The Verge je nazval „no-brainer upgradem“ a dodal: „Všechno, co jste měli rádi na AirPods Pro, je teď ještě lepší – a stejně tak i to, co vám vadilo.“ A Cnet svůj verdikt uzavírá slovy: „Všechny klíčové prvky od pohodlí přes kvalitu zvuku až po ANC se znatelně posunuly, a to při zachování stejné ceny.“
AirPods Pro 3 lze předobjednat například zde
Podívejte se i na videorecenze: