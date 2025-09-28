Jak reagoval Steve Jobs na to, když hodnota Applu poprvé překonala Microsoft

Dne 26. května roku 2010 se zapsal do historie technologického světa. Tehdy se totiž Apple stal nejhodnotnější technologickou společností na světě a poprvé v historii překonal Microsoft, svého dlouholetého rivala i nečekaného zachránce.
Pro mnohé šlo o ohromující symbol změny éry – vždyť ještě o patnáct let dříve se Apple nacházel na pokraji bankrotu, zatímco Microsoft vládl světu díky Windows 95. Jenže Steve Jobs tento milník neoslavoval pompézně ani s triumfálním prohlášením. Místo toho rozeslal svému týmu e-mail s citátem Walta Disneyho:
Žádné ego, žádné vychloubání – jen soustředění na budoucnost. To je leadership ve své nejčistší podobě.
Přátelé? Rivalové? Přátelé!
Vztah Applu a Microsoftu vždy provázela fascinující rivalita. Jobs i Gates, oba narozeni v roce 1955, vyrůstali bok ve stejné éře, ale jejich vítězství se málokdy časově překrývala. Microsoft začínal jako vývojář pro Mac, ale postupně se díky Windows stal dominantním hráčem. Spor o „look and feel“ Macu a Windows se táhl roky a skončil ve prospěch Microsoftu. Apple se mezitím zmítal v problémech. Projekt „Mac klonů“ či chaotické vedení jej přivedly na pokraj kolapsu. Ironií osudu to byl právě Microsoft, kdo v roce 1997 poskytl Applu finanční injekci, která firmu udržela při životě – krátce poté, co se do čela vrátil Jobs.
Proměna a znovuzrození Applu
V následujících letech se Apple přeorientoval z „počítačové firmy“ na spotřebitelského giganta. iPod, iTunes Store a především iPhone udělaly z Applu symbol inovací. Microsoft naopak čelil vleklým antimonopolním kauzám a promarněným příležitostem. Když 26. května 2010 uzavřela burza, byla tržní hodnota Applu 222,12 miliardy dolarů, zatímco Microsoft měl 219,18 miliardy. Apple sice držel „jen“ 23 miliard v hotovosti oproti mnohem větším rezervám Microsoftu, ale dynamika růstu byla jasná.
Tehdy Apple v hodnotě překonávala už jen společnost Exxon Mobil. Dnes se karty znovu obracejí – Microsoft, posílený investicemi do umělé inteligence a partnerstvím s OpenAI, je aktuálně nejhodnotnější firmou světa. Apple se drží v první trojici spolu s Nvidií.