Odliv AI expertů z Applu nebere konce

Společnost Apple čelí v posledních měsících nezvyklému odlivu zaměstnanců. Podle zprávy serveru The Information přechází desítky klíčových inženýrů a designérů z Cupertina k OpenAI, která intenzivně připravuje svůj vstup do světa hardwaru.
Startup, vedený Samem Altmanem, údajně jedná s dodavateli o zcela nové kategorii produktů – od chytrého reproduktoru bez displeje, přes brýle, digitální hlasový záznamník, až po nositelný „pin“. První zařízení by se mohla objevit na trhu na přelomu let 2026 a 2027. Do výroby má být zapojen i čínský dodavatel Luxshare, který dnes montuje iPhony a AirPody. Osloven byl také Goertek, výrobce komponent pro AirPody, HomePody a Apple Watch.
Proč lidé odcházejí z Applu
OpenAI láká bývalé zaměstnance Applu především na lukrativní kompenzační balíčky. Nabízí akciové podíly přesahující hodnotu 1 milionu dolarů, méně byrokracie a prostředí, které má podporovat větší kreativitu a spolupráci. Jen letos se k OpenAI přidalo více než dvě desítky pracovníků Applu, zatímco loni to bylo kolem deseti. Mezi nimi jsou specialisté na uživatelská rozhraní, nositelnou elektroniku, kamery i audio technologie.
Fotogalerie
Zajímavým příkladem je Cyrus Daniel Irani, který v Applu strávil 15 let a navrhl ikonickou barevnou vlnovku Siri u iPhonu 6S. K OpenAI přešel také Erik de Jong, dlouholetý manažer zodpovědný za hardware Apple Watch.
Podle zdrojů se navíc mnozí lidé z Applu hlásí do OpenAI sami, a to s vidinou spolupráce s bývalými hvězdami společnosti – designérem Jonym Ivem a produktovým manažerem Tang Tanem. Ti chtějí navázat na éru, kdy Apple sázel na odvážnější průmyslový design a těsnější spolupráci mezi jednotlivými týmy.