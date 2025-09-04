Další odchod z Applu je tu! Expert na robotiku odchází k Metě

Firma Apple čelí dalšímu oslabování svého týmu zaměřeného na umělou inteligenci. Podle agentury Bloomberg společnost opustil přední výzkumník v oblasti robotiky Jian Zhang, který od úterý nastoupil do Meta Robotics Studio.
Zhang se v Applu zabýval automatizačními technologiemi a zkoumal, jak lze umělou inteligenci začlenit do budoucích produktů společnosti. Jeho tým byl oddělený od skupiny, která aktuálně pracuje na vývoji virtuálního robotického společníka, přesto však jeho odchod představuje citelnou ztrátu.
Odliv AI expertů z Applu
Zprávy ukazují, že Zhang není jediný. Další tři výzkumníci z týmu Foundation Models AI odcházejí k OpenAI a Anthropic, čímž pokračuje odliv zaměstnanců, jenž začal už v červenci. Od začátku letošního roku odešla z Applu nejméně desítka expertů na umělou inteligenci – většinou právě k Metě, OpenAI či dalším hráčům v oboru.
Jedním z nejviditelnějších přestupů byl odchod Ruominga Panga, vedoucího týmu Foundation Models, kterého Meta dokázala získat díky bezprecedentnímu balíčku odměn v hodnotě 200 milionů dolarů. Meta si totiž může dovolit nabídnout balíčky, se kterými Apple a další firmy jen těžko soupeří.
Podle deníku Financial Times vnímají náboráři masivní odchody z Applu jako „krizi důvěry“ v budoucnost jeho AI strategií. Apple se sice snaží dohnat ztrátu a pracuje na chytřejší verzi Siri založené na velkých jazykových modelech, která má dorazit už příští rok, ale současně zažil vážný neúspěch. Funkce Apple Intelligence, jež měla zásadně vylepšit Siri už v iOS 18, byla odložena, což vyvolalo frustraci uvnitř týmu i mimo něj.
Apple údajně zvažuje i možnost využít řešení třetí strany pro posílení schopností Siri. Podle dostupných informací již proběhla jednání například s OpenAI, Anthropic i Googlem. Žádné konečné rozhodnutí zatím nepadlo, ale samotný fakt, že Apple váhá, prý vyvolává napětí uvnitř jeho AI týmu. Další členové proto aktivně hledají pracovní příležitosti jinde.
Odchod Jiana Zhanga tak není ojedinělý. Jedná se spíše o součást širšího trendu, který odhaluje složitou situaci Applu v oblasti AI. Zatímco Meta i další konkurenti investují obrovské prostředky a agresivně přetahují talenty, Apple se snaží najít vlastní cestu, avšak čelí otázce, zda to nebude příliš pozdě.