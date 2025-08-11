Apple ztrácí jednoho AI experta za druhým

Umělá inteligence je v posledních letech pro technologické giganty klíčovým bojištěm – a Apple se na něm snaží prosadit více než kdy dřív. Jenže zatímco na WWDC působil Apple Intelligence jako produkt roky pečlivě budovaný v zákulisí, realita uvnitř cupertinského týmu může být výrazně méně růžová. Podle nových informací totiž Apple masivně ztrácí špičkové AI vývojáře, včetně těch, kteří stáli u zrodu klíčových částí jeho modelů.
Už před měsícem se ukázalo, že Ruoming Pang, hlavní architekt základních modelů Apple Intelligence, dal Applu sbohem a přešel do Meta. Pang, který přišel do Cupertina z Googlu v roce 2021, vedl přibližně stovku vývojářů a zodpovídal za technologie jako Genmoji, shrnutí textu nebo prioritní notifikace. Jeho odchod tak byl bezesporu výraznou ztrátou.
A nezůstal osamocen. Během několika týdnů se k němu v týmu Superintelligence Labs u Mety přidali i jeho kolegové z Apple Foundation Models – Mark Lee a Tom Gunter. Jenže podle nejnovějších dat z Financial Times tím exodus zdaleka nekončí. Apple má za poslední dobu přijít o zhruba tucet AI expertů, mezi nimi i další výrazná jména. Dva inženýry, kteří pracovali na základních modelech, například ulovilo OpenAI.
AI náborová agentura Razoroo dokonce tvrdí, že odchod Ruominga Panga byl „spouštěčem“ celého odlivu. „Jeho odchod vysílá jasný signál: v Applu panuje krize důvěry v to, co přijde dál,“ uvedl ředitel agentury Aaron Sines. Podle něj se dnes mnozí konkurenti dívají na Apple jako na „otevřený cíl pro nábor“ a aktivně oslovují jeho vývojáře. Pro Apple to může být zásadní problém. Vývoj foundation modelů je extrémně náročný nejen technicky, ale hlavně lidsky – špičkoví lidé jsou klíčem k tomu, aby Apple dokázal konkurovat hráčům jako Google, Meta nebo OpenAI. A právě ti mu teď berou z týmu jednoho odborníka za druhým.
Pokud Apple nezvládne ztrátu elitních vývojářů včas kompenzovat, mohlo by se stát, že Apple Intelligence zůstane jen marketingovým názvem bez reálné technologické síly. A to by pro společnost, která se dlouhodobě prezentuje jako inovátor, byla bolestivá rána.