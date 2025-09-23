Apple natáčel spuštění prodejů iPhonů 17 ve 3D! Zamíří sestřih na Vision Pro?

Spuštění prodeje nových iPhonů vždy patří k největším událostem roku v technologickém světě. Zákazníci se řadí do front, Apple Stores zdobí tematické dekorace a atmosféru pečlivě zachycují kamery.
Bývá tradicí, že Apple následně zveřejní krátké sestřihy z těchto okamžiků, podobné tomu, který nedávno sdílel šéf společnosti Tim Cook. Tentokrát ale fanoušci zaznamenali něco, co může naznačovat zajímavou novinku.
Speciální kamera v Los Angeles
Během včerejšího zahájení prodeje iPhonu 17 a iPhonu Air v obchodě Apple The Grove v Los Angeles byla spatřena profesionální kamera Blackmagic URSA Cine Immersive. Jde o zařízení, které Apple oficiálně používá k natáčení Immersive Video obsahu pro Vision Pro. Přítomnost této kamery naznačuje, že by Apple mohl připravovat vůbec první 3D záznam ze startu prodeje iPhonů určený výhradně pro uživatele headsetu Vision Pro.
Fotogalerie
Apple má už dnes zkušenosti s tvorbou obsahu tohoto typu. V minulosti natočil například speciální záznam ze Super Bowlu LVIII, který si mohli uživatelé Vision Pro prohlédnout v 180stupňovém videu s prostorovým zvukem. Pokud by se podobného zpracování dočkal i start prodeje iPhonu 17, šlo by o první oficiální „retailový moment“ Applu zachycený v tomto formátu.
Takové video by mohlo nabídnout jedinečný pohled na atmosféru spuštění prodeje – od nadšených zákazníků, čekajících na otevření dveří, přes první nákupy až po reakce lidí, kteří si nový iPhone poprvé vyzkoušeli.
Zvěsti o natáčení se navíc objevily v době, kdy se očekává představení aktualizovaného modelu Apple Vision Pro. Ten by měl dorazit už příští měsíc, a to buď s čipem M4, nebo rovnou M5. Novinka má přinést také upravený hlavový popruh, který by měl zlepšit komfort nošení – což je jedna z nejčastějších připomínek uživatelů současné generace.