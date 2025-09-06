Apple Vision Pro má dostat úplně „nový“ vzhled

Když Apple v červnu 2023 poprvé představil Vision Pro, šlo o zařízení, které mělo definovat zcela novou kategorii. Na trh se dostalo až v únoru 2024 a od té doby se okolo něj spekuluje ohledně toho, zda má potenciál stát se hitem, nebo zda zůstane jen zajímavým experimentem. A jak se blíží konec roku 2025, začínají se objevovat stále hlasitější spekulace o jeho druhé generaci.
Nejčastěji se v souvislosti s novou generací mluví o čipovém upgradu, kdy by původní M2 měl být nahrazen buď čipem M4, nebo dokonce novým M5. To by znamenalo nejen vyšší výkon, ale i lepší efektivitu, což je pro zařízení, které se nosí na hlavě a musí být co nejlehčí, naprosto klíčové. Designově se nicméně podle všeho žádné revoluce, která by zásadně změnila design, nedočkáme. Očekává se spíš evoluce podobná tomu, co Apple udělal s Apple Watch Ultra, kde druhá generace přinesla spíše menší, ale přesto viditelné změny.
Fotogalerie
A právě tady přichází na scénu nová barevná varianta – Space Black. Podle zdrojů spolehlivého reportéra Marka Gurmana z Bloombergu totiž Apple testuje Vision Pro nejen s novým čipem, ale i s tímto tmavým provedením. Pokud by se potvrdilo, šlo by o jasný vizuální signál, že máte v ruce (respektive na hlavě) nejnovější model, i když z hlediska funkcí zůstane změn spíše poskrovnu. Jedná se tedy o podobný trik, jaký jsme už viděli u Apple Watch Ultra 2, kde právě černá verze přinesla pocit čerstvosti.
Otázkou samozřejmě zůstává, zda samotná barva dokáže změnit vnímání zařízení, které startuje na 3 499 dolarech a stále se prodává jen velmi pomalu. Pravdou ale je, že Space Black by Vision Pro rozhodně slušelo a když už Apple své nejnovější iPady i MacBooky v této barvě nabízí, dává to smysl i u headsetu. Vedle toho Apple pracuje i na lehčí a levnější verzi Vision Pro, která by měla oslovit širší publikum, a do dvou let by měl dorazit také projekt chytrých brýlí. To vše naznačuje, že Cupertino svou vizi „post-iPhonové éry“ rozhodně nevzdává, i když cesta k ní je mnohem složitější, než se zpočátku zdálo.