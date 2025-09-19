Zavřít reklamu

Nový superlevný MacBook se začne vyrábět už letos!

Jan Vajdák
Podle nejnovější zprávy Ming-Chi Kua vstoupí na konci roku 2025 do hromadné výroby nový cenově dostupný MacBook poháněný čipem z iPhonu. To naznačuje, že jeho uvedení by mohlo proběhnout buď koncem příštího roku, nebo začátkem roku 2026. Nejčastěji zmiňovaným kandidátem je A18 Pro, který Apple poprvé nasadil do modelů iPhone 16 Pro. Jeho výkon je podle odhadů srovnatelný s prvním čipem M1. Pokud by Apple chtěl levnější MacBook časem posunout výkonnostně výše, mohl by v další generaci (očekávané v roce 2027) nasadit novější A19 Pro. Tento čip již nabízí 12 GB RAM, oproti 8 GB RAM v A18 Pro

Zprávy z DigiTimes uvádějí, že zařízení dostane 12,9palcový displej a bude k dispozici v několika barevných variantách (například stříbrné, modré, růžové a žluté). Inspiraci si Apple patrně bere z barevného 24″ iMacu. Konstrukčně by mohl notebook připomínat dnes již pomalu zapomenutý 12″ MacBook. Tedy ultratenké a lehké tělo, minimalistické provedení a důraz na mobilitu.

Protože čipy A18 Pro ani A19 Pro nepodporují Thunderbolt, nový MacBook nabídne pouze klasické USB-C porty s rychlostí přenosu do 10 Gb/s. Očekává se, že startovní cena v USA se bude pohybovat mezi 599 a 699 dolary, čímž by se nový model zařadil pod současný MacBook Air s čipem M4, 13,6″ displejem a cenovkou od 999 dolarů. A jelikož MacBook Air bývá občas v USA v akci kolem 799 dolarů, bude zajímavé sledovat, jak Apple cenově své novinky vymezí. Apple často představuje nové Macy v říjnu, a proto by se levný MacBook mohl objevit již na podzim příštího roku. Nejpozději pak na jaře roku 2026.

