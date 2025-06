Apple chystá nový superlevný MacBook s procesorem z iPhone!

Zatímco iPhone, AirPods či třeba iPad lze v současnosti pořídit v základních verzích za poměrně nízké ceny, v případě MacBooků toto pravidlo tak úplně neplatí. Vždyť na výběr je „jen“ z verzí Air a Pro, přičemž levnější a méně vybavené MacBooky Air začínají v nejnovější verzi s čipem M4 na 29 990 Kč. To je sice na takto výkonný stroj stále poměrně příznivá cenovka, přihlédneme-li i k faktu dlouhé softwarové podpory či celokovového šasi, nicméně ne každý si jej i přesto může dovolit. To by se však mělo již poměrně brzy změnit – tedy alespoň podle slov analytika Ming-Chi Kua.

Ten totiž před pár hodinami na svém oficiálním účtu na X přišel s tím, že se Apple brzy chystá světu představit svůj zbrusu nový superlevný MacBook, kterým by chtěl dobýt svět levných notebooků. Stroj by měl podle všeho vypadat víceméně stejně jako současné MacBooky Air, avšak s tím rozdílem, že by u něj Apple nasadil jiný procesor – konkrétně pak A18 Pro z iPhone 16 Pro. Ten sice není tak výkonný jako je počítačovo-tabletový M4, nicméně pro méně náročné uživatele by měl stačit naprosto bez problému.

Když se totiž podíváme na přímé srovnání výkonu A18 Pro a M4, zjistíme, že v případě úloh zatěžujících jedno jádro by si měly být čipy velmi podobné. U vícejádrových procesů jsou je sice A18 Pro srovnatelný „jen“ s M1 z roku 2020, nicméně vzhledem k tomu, že právě MacBooky Air M1 využívá mnoho uživatelů naprosto bez problému do současnosti, bylo by nasazení A18 Pro do nového levného MacBooku naprosto ideálním scénářem. Bohužel, přesnou. cenu můžeme zatím jen hádat, nicméně dle Kua chce Apple v příštím roce prodat 5 až 7 milionů těchto Maců. Je proto velmi pravděpodobné, že půjde s cenou opravdu dost nízko, čímž by si zajistil mezi uživateli velký zájem. A co vy, měli byste o podobný stroj zájem?