Jak nabíjet Apple Watch rychleji? Apple přináší ucelené rady

S příchodem watchOS 26 Apple zavádí funkci, která uživatelům pomůže zjistit, proč se jejich Apple Watch nenabíjejí optimální rychlostí. Nově se v nastavení baterie může objevit upozornění Slow Charger, které signalizuje, že hodinky by mohly nabíjet rychleji.
Apple Watch odhalí pomalé nabíjení
Podle oficiální podpůrné stránky se toto upozornění neobjevuje kvůli vadě zařízení, ale jednoduše proto, že nabíjecí adaptér nebo podmínky nejsou ideální. Apple vysvětluje, že pro rychlejší nabíjení je vhodné použít výkonnější USB-C nabíječku a kompatibilní kabel, připojit je přímo do zásuvky a vyhnout se nabíjení přes hub, počítač nebo port v autě.
Apple také upozorňuje, že pokud má nabíječka více portů nebo pokud je k USB hubu připojeno více zařízení, výkon se může dělit a tím pádem klesá rychlost nabíjení. Důležitou roli hrají i okolní podmínky – nabíjení v příliš horkém nebo naopak velmi chladném prostředí může být méně efektivní.
Tato funkce doplňuje podobné upozornění, které Apple zavedl u iPhonů s iOS 18. Cílem je poskytnout uživatelům jasné doporučení, jak dosáhnout rychlejšího a efektivnějšího nabíjení, aniž by museli složitě hledat příčinu pomalejšího nabíjecího procesu.