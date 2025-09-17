Kdy vyjde iOS 18.1 Beta 1?

Apple v toto pondělí uvolnil finální verzi iOS 26 pro všechny uživatele. Tím ale testovací cyklus nekončí. Mnoho beta testerů už netrpělivě čeká, kdy dorazí první beta verze iOS 26.1. Pojďme se tedy podívat na historii vydání a co z ní lze vyčíst. Apple je tradičně konzistentní ve vydání hlavní verze iOS, vždy v polovině září. Proměnlivější je ale načasování prvních „x.1“ betaverzí:
- iOS 18.1 beta 1: 29. července (speciální případ kvůli Apple Intelligence)
- iOS 17.1 beta 1: 27. září, tedy 9 dní po veřejném vydání iOS 17
- iOS 16.1 beta 1: 14. září, pouhé 2 dny po vydání iOS 16
- iOS 15.1 beta 1: 21. září, jen 1 den po iOS 15
Z těchto příkladů vyplývá, že Apple obvykle spouští první betu velmi rychle. A to často během několika málo dnů. Protože iOS 26 vyšel 15. září, je pravděpodobné, že první beta dorazí ještě tento týden, nebo nejpozději začátkem příštího. Apple tak vývojářům i veřejným testerům umožní otestovat nové funkce i opravy chyb dříve, než se dostanou k široké veřejnosti. Pokud jste zapojeni do beta programu, počítejte s tím, že iOS 26.1 beta může být tu a tam nestabilní. Nechcete-li riskovat problémy s každodenním používáním telefonu, doporučuje se v Nastavení > Obecné > Aktualizace softwaru vypnout volbu Beta aktualizace a zůstat u stabilního iOS 26. Jak jste spokojeni s ostrou verzí iOS 26?
