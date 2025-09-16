Zavřít reklamu

Nová funkce v iOS 26 vám prodlouží výdrž, iPhony 17 (Pro) ji dostanou zapnutou už v základu

Vše o Apple
Jiří Filip
iOS 26 se netočí jen kolem nového Liquid Glass designu, ale taktéž kolem větších či menších nových funkcí, které mají uživatelům zpříjemnit využívání jejich iPhonů. Jednou z těchto novinek je i funkce adaptivního napájení, která by vám měla prodloužit výdrž iPhonu de facto na základě toho, jak se zrovna daný den chováte oproti předešlému období. A jak se zdá, Apple věří novince natolik, že jí u iPhonů 17 (Pro) ve výchozím nastavení rovnou nechává zapnutou, zatímco u starších modelů je funkce v základu vypnutá. 

Mohlo by vás zajímat

Princip funkce jako takové je naprosto jednoduchý. iPhone podle slov Applu sleduje váš běžný způsob používání a pokud vyhodnotí, že máte náročnější den oproti standardu, automaticky trochu omezí spotřebu. Konkrétně například sníží jas displeje o 3 %, omezí některé procesy běžící na pozadí a včas aktivuje režim nízké spotřeby při poklesu na 20 %. Díky tomu tak naprosto nenápadně utlumí spotřebu energie a tím prodlouží výdrž baterie, aniž byste si všimli nějakých zásadních omezení. Abyste funkci zapnuli, stačí navštívit Nastavení – Baterie – Napájení a zde aktivovat Adaptivní napájení. 

Adaptive Power je navíc postavená na Apple Intelligence a funguje čistě lokálně v telefonu. Díky tomu se nemusíte bát, že by snižovala výkon ve chvílích, kdy potřebujete maximum – třeba při focení nebo hraní v Game Mode. Byla by však chyba si myslet, že iPhony 17 září z hlediska výdrže jen na tuto funkci. Samotná výdrž iPhonů 17 je totiž posunutá o kus dál zejména díky větším bateriím a úspornějším komponentům, ale právě Adaptive Power by měla zajistit, že vás telefon nezradí ani při náročnějších dnech. U nejtenčího iPhonu Air to může hrát roli dvojnásob, protože jeho 27hodinová výdrž při přehrávání videa se s pomocí MagSafe baterie dokáže natáhnout až na 40 hodin.

