Tyto novinky dostávají AirPods s příchodem iOS 26

Apple letos při aktualizaci iOS 26 nemyslel jen na iPhony, ale i na uživatele AirPods. Nový firmware s označením 8A356 odemyká sadu chytrých funkcí, které posouvají používání sluchátek o kus dál. Bez ohledu na to, zda máte AirPods základní řady, nebo Pro, získáte tyto praktické vychytávky:
- Automatické pozastavení při usnutí – pokud usnete se sluchátky v uších, iPhone to pozná a přehrávání se samo zastaví. Skvělé pro podcasty nebo audioknihy.
- Notifikace o nabíjení – telefon vás upozorní, když je pouzdro skoro vybité, ale i když se dobije na 100 %.
- Automatické přepínání pro CarPlay – připojení k autu už nebude ruční opruz. AirPods se nově umí samy přepnout z iPhonu na CarPlay a zpět.
Majitelé novějších modelů získají navíc funkce, které z AirPods dělají ještě univerzálnější nástroj:
- Live Translation (beta) – díky Apple Intelligence můžete přímo přes AirPods překládat cizí jazyky v reálném čase.
- Studio-quality audio recording – nahrávky hlasu nebo hudby pořízené přes AirPods znějí výrazně lépe.
- Camera Remote – stačí stisknout stonek sluchátka a vyfotíte snímek nebo spustíte nahrávání videa na iPhonu.
- Lepší kvalita hovoru – hovory znějí čistěji a srozumitelněji, což ocení každý, kdo AirPods používá na práci.
Apple letos ukazuje, že aktualizace sluchátek nemusí znamenat jen nový hardware. iOS 26 přináší chytré funkce i stávajícím uživatelům, a to od pohodlného uspávání po simultánní překlad. Ať už vlastníte starší AirPods, nebo nejnovější Pro 3, aktualizace rozhodně stojí za to.
