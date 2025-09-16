Zavřít reklamu

Tyto novinky dostávají AirPods s příchodem iOS 26

Vše o Apple
Jan Vajdák
1

Apple letos při aktualizaci iOS 26 nemyslel jen na iPhony, ale i na uživatele AirPods. Nový firmware s označením 8A356 odemyká sadu chytrých funkcí, které posouvají používání sluchátek o kus dál. Bez ohledu na to, zda máte AirPods základní řady, nebo Pro, získáte tyto praktické vychytávky:

  • Automatické pozastavení při usnutí – pokud usnete se sluchátky v uších, iPhone to pozná a přehrávání se samo zastaví. Skvělé pro podcasty nebo audioknihy.
  • Notifikace o nabíjení – telefon vás upozorní, když je pouzdro skoro vybité, ale i když se dobije na 100 %.
  • Automatické přepínání pro CarPlay – připojení k autu už nebude ruční opruz. AirPods se nově umí samy přepnout z iPhonu na CarPlay a zpět.
mpv-shot0052
mpv-shot0051
mpv-shot0050
mpv-shot0049
mpv-shot0048
mpv-shot0047
mpv-shot0045
mpv-shot0036
mpv-shot0042
mpv-shot0035
mpv-shot0034
mpv-shot0033
mpv-shot0032
mpv-shot0030
mpv-shot0029
mpv-shot0028
mpv-shot0027
mpv-shot0018
mpv-shot0015
mpv-shot0014
mpv-shot0013
mpv-shot0012
mpv-shot0008
mpv-shot0006
mpv-shot0007
mpv-shot0005
mpv-shot0002
mpv-shot0038
mpv-shot0037
mpv-shot0036
mpv-shot0035
mpv-shot0034
Vstoupit do galerie

Majitelé novějších modelů získají navíc funkce, které z AirPods dělají ještě univerzálnější nástroj:

  • Live Translation (beta) – díky Apple Intelligence můžete přímo přes AirPods překládat cizí jazyky v reálném čase.
  • Studio-quality audio recording – nahrávky hlasu nebo hudby pořízené přes AirPods znějí výrazně lépe.
  • Camera Remote – stačí stisknout stonek sluchátka a vyfotíte snímek nebo spustíte nahrávání videa na iPhonu.
  • Lepší kvalita hovoru – hovory znějí čistěji a srozumitelněji, což ocení každý, kdo AirPods používá na práci.

Apple letos ukazuje, že aktualizace sluchátek nemusí znamenat jen nový hardware. iOS 26 přináší chytré funkce i stávajícím uživatelům, a to od pohodlného uspávání po simultánní překlad. Ať už vlastníte starší AirPods, nebo nejnovější Pro 3, aktualizace rozhodně stojí za to.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.