V kolik vyjde iOS 26

iOS 26 vyjde v 19:00 dnes, tedy 15. 9. 2025. Apple nikdy neuvádí přesný čas, kdy vyjde nový operační systém, ovšem po zkušenostech z minulých let můžeme říct se 100% jistotou, že to bude mezi 18:00 až 20:00 našeho času a s jistotou na 99,9 % by to mělo být přesně v 19:00. Berte prosím v potaz, že vaše zařízení vám nemusí aktualizaci nabídnout okamžitě a zatím co někdo bude mít již v 19:00 skutečně možnost instalace iOS 26, někdo bude muset pár minut čekat. Mějte také trpělivost s délkou stahování, protože počet uživatelů, jenž budou iOS 26 stahovat bude jako vždy enormní. Prozatím se podívejte na to jak se připravit na instalaci iOS 26, aby vše proběhlo bez problémů.
iOS 26 kompatibilita
- iPhone Air
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17
- iPhone 16e
- iPhone 16 a 16 Plus
- iPhone 16 Pro a 16 Pro Max
- iPhone 15 a 15 Plus
- iPhone 15 Pro a 15 Pro Max
- iPhone 14 a 14 Plus
- iPhone 14 Pro a 14 Pro Max
- iPhone 13 a 13 mini
- iPhone 13 Pro a 13 Pro Max
- iPhone 12 a 12 mini
- iPhone 12 Pro a 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro a 11 Pro Max
- iPhone SE (2. generace a novější)