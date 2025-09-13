Jak se připravit na příchod iOS 26

Apple se chystá vydat další generaci svého mobilního systému – iOS 26. Jako u každé velké aktualizace platí, že samotná instalace je sice otázkou několika kliknutí, ale pokud si chcete ušetřit nervy a zároveň mít jistotu, že vaše data zůstanou v bezpečí, vyplatí se udělat pár kroků navíc.
Zjistěte, zda váš iPhone patří mezi podporované
Každý rok Apple zveřejňuje seznam zařízení, která novou verzi systému zvládnou. Starší modely mohou být postupně vyřazeny – ne proto, že by Apple chtěl uživatele nutit k upgradu, ale jednoduše proto, že novinky v systému vyžadují výkonnější hardware. Obecně platí, že pokud máte iPhone starý maximálně pět let, pravděpodobně se na aktualizaci dostanete.
iOS 26 kompatibilita:
- iPhone 16e
- iPhone 16 a 16 Plus
- iPhone 16 Pro a 16 Pro Max
- iPhone 15 a 15 Plus
- iPhone 15 Pro a 15 Pro Max
- iPhone 14 a 14 Plus
- iPhone 14 Pro a 14 Pro Max
- iPhone 13 a 13 mini
- iPhone 13 Pro a 13 Pro Max
- iPhone 12 a 12 mini
- iPhone 12 Pro a 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro a 11 Pro Max
- iPhone SE (2. generace a novější)
Nezapomeňte na zálohu
Před instalací nové verze systému je rozumné si vytvořit aktuální zálohu. I když se aktualizace ve většině případů obejdou bez problémů, existuje vždy malé riziko, že se něco pokazí.
- Nejjednodušší je zálohovat přes iCloud – v Nastavení > [vaše jméno] > iCloud > Záloha zařízení.
- Alternativně můžete připojit iPhone k počítači a vytvořit zálohu pomocí Finderu (na Macu) nebo iTunes (na Windows).
Uvolněte si místo
Aktualizace systému může mít několik gigabajtů, proto je důležité mít v úložišti dostatek rezervy. Pokud vám chybí prostor, smažte nepoužívané aplikace, promažte fotky nebo videa, případně si obsah nahrajte na iCloud či jiného cloudu.
Aktualizujte aplikace
Po instalaci iOS 26 budou vaše aplikace fungovat nejlépe, pokud budou mít k dispozici nejnovější verze. Je proto dobré předem otevřít App Store a všechny aplikace aktualizovat – vyhnete se tak zbytečným pádům nebo chybám způsobeným nekompatibilitou.