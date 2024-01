8 základních způsobů, jak uvolnit místo v iPhonu

Štve vás, když jste varováni před nedostatkem úložného prostoru? Jeho správa se může stát výzvou, zvláště pokud telefon používáte intenzivně, a to bez ohledu na to, jaký model iPhonu vlastníte. Fotografie, videa, aplikace a další soubory se mohou snadno nahromadit, pročež nemusí trvat dlouho a úložiště iPhonu se zaplní. To dokáže být samo o sobě stejně nepříjemné jako například degradace baterie a zároveň to také může způsobit problémy s výkonem. Pokud jste se setkali s obávanou hláškou, pak dobrou zprávou je, že existuje několik rychlých a účinných tipů, jak místo uvolnit a úložiště optimalizovat. Níže najdete 8 snadno proveditelných kroků a praktických rad, které vám pomohou získat zpět cennou datovou kapacitu a zajistí bezproblémový chod vašeho iPhonu.

Odstranění nechtěných aplikací a her

Nepoužívané nebo nechtěné aplikace a hry patří k nejklasičtějším viníkům, jež stojí za úbytkem úložiště iPhonu. Věnujte chvíli revizi jejich knihovny a identifikujte ty, které již nepoužíváte či nepotřebujete. Chcete-li odstranit konkrétní aplikaci, stiskněte a podržte její ikonu. Objeví se nabídka, v níž stačí zvolit „Odstranit aplikaci“ a poté v podnabídce potvrdit volbu výběrem „Smazat aplikaci“ (zde se ujistěte, že jste zvolili smazání ze zařízení, nikoli pouze odstranění z plochy). Můžete také dlouze stisknout prázdnou část domovské obrazovky, dokud nezaznamenáte efekt třepání a následně klepnout na kteroukoli ikonu reprezentující software, který chcete odebrat. Tímto získáte více místa pro důležité soubory a navíc nebudete tápat v nepřehledném množství často již nepotřebných aplikací.