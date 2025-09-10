Výdrž baterie iPhone 17 poskočila o více než 6 hodin oproti iPhonu 16

Apple letos s novými iPhony 17 přinesl zlepšení, které ocení snad úplně každý – podstatně delší výdrž baterie. Prakticky všechny modely nabídnou o šest a více hodin navíc oproti loňským šestnáctkám, přičemž největší skok je vidět u základního iPhonu 17. Jedinou výjimkou je iPhone Air, který se sice do tabulek řadí také, ale přímé srovnání s předchozí generací u něj možné není, jelikož podobný model dříve v nabídce chyběl.
Podle oficiálních údajů Applu si iPhone 17 polepšil z pohledu přehrávání videa na 30 hodin, zatímco streamované video zvládne až 27 hodin. iPhone Air se zastavil na 27 hodinách u klasického videa a 22 hodinách u streamu. Největší výdrž pak tradičně nabídne Pro Max, který dokáže přehrávat video až 39 hodin v kuse a streamovat 35 hodin. Pro verze si drží skvělé číslo 33 a 30 hodin.
Fotogalerie
Pokud se vrátíme k loňským modelům, rozdíly jsou více než výrazné. Základní iPhone 16 zvládal pouhých 22 hodin videa a 18 hodin streamu, což znamená, že iPhone 17 vydrží v obou kategoriích o 8 až 9 hodin déle. I když Apple tradičně uvádí hodnoty „až“ – protože reálná výdrž se vždy odvíjí od konkrétního způsobu používání – je zřejmé, že letošní generace udělala velký krok kupředu.
Pochopitelně, těžko někdo využije iPhone k tomu, aby na něm sledoval video v kuse 39 hodin, ale v praxi se navýšení projeví například delší výdrží během cestování, pracovního dne nebo víkendového pobytu mimo zásuvku. Dobrou zprávou je také to, že i přes delší výdrž Apple zachoval podporu rychlého nabíjení – na 50 % se všechny modely dostanou zhruba za 30 minut, stejně jako u iPhonů 16.
