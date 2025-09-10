Podívejte se na srovnání rychlosti nabíjení a baterie iPhone 16 Pro a 17 Pro

Máme za sebou hlavní letošní jablečnou keynote. Pochopitelně jsme se dočkali iPhonů, které se chlubí nejvýkonnějšími čipy, nejlepšími fotoaparáty apod. Zároveň se ale můžeme těšit i na zajímavou výdrž baterie. Pojďme se společně podívat na srovnání iPhone 16 Pro, 17 Pro a 17 Pro Max.
iPhone 16 Pro
Rok starý model nabízí až 27 hodin přehrávání videa či až 22 hodin streamování videa. Z 0 na 50 % se minimálně 20W adaptérem nabije za 30 minut. Co se MagSafe nabíjení týče, umožňuje nabíjení příkonem až 22 W při použití 30W adaptéru či výkonnějšího.
iPhone 17 Pro
Novinka umožní uživatelům sledovat video až 31 hodin. Ve streamované podobě pak až 28 hodin. Z 0 na 50 % se minimálně 40W adaptérem nabije za 20 minut. Novinka je na tom o něco lépe a při použití 30W adaptéru zvládá při MagSafe příkon 25 W.
iPhone 17 Pro Max
Největší iPhone s dosud největší baterií nabídne až 37 hodin přehrávání videa a až 31 sledování streamovaného videa. Ohledně nabíjení platí totéž co u menšího modelu. Čili z 0 na 50 % s minimálně 40W adaptérem za 20 minut. Stejně jako menší model i zde platí při MagSafe nabíjení příkon až 25 W při použití adaptéru s výkonem 30 W a více.