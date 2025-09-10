Zavřít reklamu

Nejnovější Apple Watch 11, Ultra 3 a SE 3 mají rok starý procesor z Appel Watch 10!

Apple Watch
Jan Vajdák
0

Apple při včerejším odhalení nové řady Apple Watch překvapil nečekaným krokem. Žádný z letošních modelů nedostal nový čip. Apple Watch SE 3, Apple Watch Series 11 i Apple Watch Ultra 3 běží na čipu S10. Jde o historickou změnu. Od uvedení první generace hodinek v roce 2015 bylo zvykem, že každá nová řada přišla s novým S čipem. Ten však často nebyl skutečně nový, například S6, S7 a S8 sdílely identický CPU, jen s drobnými úpravami. Podobně tak S9 a S10 jsou v jádru stejný čip, přičemž S10 byl pouze zmenšen, aby se vešel do tenčího těla loňské Series 10.

Apple Watch Series 11 23 Apple Watch Series 11 23
Apple Watch Series 11 22 Apple Watch Series 11 22
Apple Watch Series 11 21 Apple Watch Series 11 21
Apple Watch Series 11 20 Apple Watch Series 11 20
Apple Watch Series 11 19 Apple Watch Series 11 19
Apple Watch Series 11 17 Apple Watch Series 11 17
Apple Watch Series 11 16 Apple Watch Series 11 16
Apple Watch Series 11 10 Apple Watch Series 11 10
Apple Watch Series 11 9 Apple Watch Series 11 9
Apple Watch Series 11 8 Apple Watch Series 11 8
Apple Watch Series 11 6 Apple Watch Series 11 6
Apple Watch Series 11 5 Apple Watch Series 11 5
Apple Watch Series 11 4 Apple Watch Series 11 4
Apple Watch Series 11 3 Apple Watch Series 11 3
Apple Watch Series 11 2 Apple Watch Series 11 2
Apple Watch Series 11 1 Apple Watch Series 11 1
Apple Watch Ultra 3 17 Apple Watch Ultra 3 17
Apple Watch Ultra 3 16 Apple Watch Ultra 3 16
Apple Watch Ultra 3 13 Apple Watch Ultra 3 13
Apple Watch Ultra 3 12 Apple Watch Ultra 3 12
Vstoupit do galerie

To znamená, že letos Apple technicky vzato přerušil tradici, ale prakticky se nic zásadního nemění. Pokud by dnešní modely dostaly označení S11, rozdíl byste stejně nepoznali. Apple se zřejmě rozhodl šetřit nové označení pro moment, kdy přijde skutečně výrazná architektonická změna. Pro uživatele to má největší význam u Apple Watch SE 3. Ty totiž přeskakují rovnou z čipu S8 na S10, což znamená citelný nárůst výkonu i lepší efektivitu. V případě Series 11 a Ultra 3 jde jen o kosmetickou záležitost. watchOS 26 dorazí příští týden.

Apple Watch 11 lze předobjednat zde

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.