Nejnovější Apple Watch 11, Ultra 3 a SE 3 mají rok starý procesor z Appel Watch 10!

Apple při včerejším odhalení nové řady Apple Watch překvapil nečekaným krokem. Žádný z letošních modelů nedostal nový čip. Apple Watch SE 3, Apple Watch Series 11 i Apple Watch Ultra 3 běží na čipu S10. Jde o historickou změnu. Od uvedení první generace hodinek v roce 2015 bylo zvykem, že každá nová řada přišla s novým S čipem. Ten však často nebyl skutečně nový, například S6, S7 a S8 sdílely identický CPU, jen s drobnými úpravami. Podobně tak S9 a S10 jsou v jádru stejný čip, přičemž S10 byl pouze zmenšen, aby se vešel do tenčího těla loňské Series 10.
Fotogalerie
To znamená, že letos Apple technicky vzato přerušil tradici, ale prakticky se nic zásadního nemění. Pokud by dnešní modely dostaly označení S11, rozdíl byste stejně nepoznali. Apple se zřejmě rozhodl šetřit nové označení pro moment, kdy přijde skutečně výrazná architektonická změna. Pro uživatele to má největší význam u Apple Watch SE 3. Ty totiž přeskakují rovnou z čipu S8 na S10, což znamená citelný nárůst výkonu i lepší efektivitu. V případě Series 11 a Ultra 3 jde jen o kosmetickou záležitost. watchOS 26 dorazí příští týden.