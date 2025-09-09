Apple se loučí s těmito modely Apple Watch

Apple dnes po představení nové generace svých chytrých hodinek učinil krok, který se dal očekávat, ale přesto znamená konec jedné éry. Z nabídky zcela zmizely všechny dosavadní modely.
Konkrétně se jedná o modely Apple Watch SE 2, Apple Watch Series 10 a Apple Watch Ultra 2. Tento krok navazuje na dlouhodobou strategii společnosti, kdy s příchodem nových verzí postupně ukončuje prodej starších zařízení a soustředí se na aktuální portfolio.
Nyní se všechny tři zmíněné modely stávají minulostí a jejich místo přebírá nová trojice – Apple Watch SE 3, Apple Watch Series 11 a Apple Watch Ultra 3. Tím Apple nejen udržuje svou nabídku přehlednou, ale také jasně ukazuje, kam směřuje vývoj jeho nositelné elektroniky: k vyšším výkonům, sofistikovanějším zdravotním funkcím a stále atraktivnějšímu designu.
Apple Watch SE 2 byly uvedeny v září 2022. O rok později, v září 2023, dorazila druhá generace nejodolnějších hodinek Apple Watch Ultra. V září 2024 navíc přišla možnost zakoupit Ultra 2 i v elegantní černé variantě.
Pro stávající uživatele ukončení prodeje starších modelů samozřejmě neznamená, že jejich hodinky ztrácí funkčnost – Apple tradičně ještě několik let poskytuje softwarovou podporu. Pro ty, kteří ale plánují přechod na nejnovější generaci, jde o jasný signál, že právě Series 11 a Ultra 3 se nyní stávají novým standardem chytrých hodinek od Applu.