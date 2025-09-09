Apple Watch SE 3 cena Apple Watch Jiří Filip Právě teď 0 Cena Apple Watch SE 3, které byly před malou chvílí představeny je: 40 mm variant od 5990 Kč 44 mm varianta od 6790 Kč Fotogalerie mpv-shot0110 mpv-shot0111 mpv-shot0112 mpv-shot0113 mpv-shot0114 mpv-shot0115 mpv-shot0116 mpv-shot0117 mpv-shot0118 mpv-shot0119 mpv-shot0120 mpv-shot0121 mpv-shot0122 mpv-shot0123 mpv-shot0125 mpv-shot0126 mpv-shot0128 Vstoupit do galerie Zdroj Diskuze Diskuze k článku Vložte vlastní komentář Zrušit odpověď na komentář Vaše jméno nebo Přihlásit se Váš komentář Vyplněním shora uvedených údajů beru na vědomí, že společnost TEXT FACTORY s.r.o., sídlem Brno, Durďákova 336/29, Černá Pole, PSČ: 613 00, IČ: 06157831, zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 100399, bude zpracovávat mé osobní údaje uvedené v rámci mnou vyplněného registračního formuláře na základě oprávněných zájmů TEXT FACTORY s.r.o. dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a pro splnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR), a to pro tyto účely: nezbytnost zajistit oprávnění návštěvníka webových stránek provozovaných společností TEXT FACTORY s.r.o. přispívat aktivně ke zveřejněným článkům nebo v rámci diskusních fór a výkon práv TEXT FACTORY s.r.o. jako administrátora těchto diskusních fór. Více informací o zpracování osobních údajů a právech lze nalézt v Poučení o ochraně osobních údajů. celý text Δ