Tyto novinky mají přinést Apple Watch Ultra 3

Už dnes večer bychom se měli dočkat odhalení třetí generace Apple Watch Ultra, u kterých se alespoň na základě dosavadních úniků počítá zejména s upgrady okolo displeje. Například podle informací reportéra Marka Gurmana z Bloombergu přinesou Apple Watch Ultra 3 větší displej, díky kterému by tak měly být přívětivější například pro aplikace náročnější na prostor a tak podobně. Podrobnosti k rozměrům sice Gurman nesdílel, ale portál MacRumors objevil v betaverzi iOS 26 grafiku s rozlišením 422 × 514 pixelů. To je nárůst oproti současným 410 × 502 pixelům u Apple Watch Ultra 2 a naznačuje, že Apple zúžil rámečky, aby mohl zvětšit zobrazovací plochu, aniž by měnil samotné rozměry hodinek.
Právě díky zúžení rámečků kolem displeje by tak měly nové Apple Watch Ultra 3 nabídnout největší displej vůbec a to při zachování současných rozměrů, což je rozhodně pozitivní vzhledem k tomu, že už nyní se jedná o poměrně robustní hodinky. Jen u většího panelu by ale nové Ultra 3 zůstat neměly.
Podle dostupných informací totiž dostanou také nový LPTO3 OLED displej, který se poprvé objevil loni u Apple Watch Series 10. Ten přináší rychlejší obnovovací frekvenci v always-on režimu, takže na ciferníku může plynule tikat i sekundová ručička. Zároveň se čeká i nasazení pokročilejšího OLED panelu, jenž má poskytnout až o 40 % vyšší jas při pohledu ze strany než současný displej Ultra 2.
Kromě displeje se v souvislosti s Apple Watch Ultra 3 spekuluje i o dalších vylepšeních. Hovoří se například o podpoře satelitní komunikaci či 5G, což by posunulo tento model ještě blíže k představě nezávislého outdoorového zařízení, na které se můžete spolehnout i v terénu. Nutno nicméně dodat, že od roku 2023 Ultra žádnou větší hardwarovou změnou neprošla, kvůli čemuž jsou ve výsledku očekávání od nové generace ještě větší. O to zajímavější tak bude sledovat, co Apple dnes večer ukáže a zda splní velká očekávání fanoušků této modelové řady.