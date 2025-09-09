Zavřít reklamu

Tyto novinky mají přinést Apple Watch Ultra 3

Apple Watch
Jiří Filip
0

Už dnes večer bychom se měli dočkat odhalení třetí generace Apple Watch Ultra, u kterých se alespoň na základě dosavadních úniků počítá zejména s upgrady okolo displeje. Například podle informací reportéra Marka Gurmana z Bloombergu přinesou Apple Watch Ultra 3 větší displej, díky kterému by tak měly být přívětivější například pro aplikace náročnější na prostor a tak podobně. Podrobnosti k rozměrům sice Gurman nesdílel, ale portál MacRumors objevil v betaverzi iOS 26 grafiku s rozlišením 422 × 514 pixelů. To je nárůst oproti současným 410 × 502 pixelům u Apple Watch Ultra 2 a naznačuje, že Apple zúžil rámečky, aby mohl zvětšit zobrazovací plochu, aniž by měnil samotné rozměry hodinek.

Mohlo by vás zajímat

Právě díky zúžení rámečků kolem displeje by tak měly nové Apple Watch Ultra 3 nabídnout největší displej vůbec a to při zachování současných rozměrů, což je rozhodně pozitivní vzhledem k tomu, že už nyní se jedná o poměrně robustní hodinky. Jen u většího panelu by ale nové Ultra 3 zůstat neměly. 

Apple Watch Ultra 2 LsA 4 Apple Watch Ultra 2 LsA 4
Apple Watch Ultra 2 LsA 5 Apple Watch Ultra 2 LsA 5
Apple Watch Ultra 2 LsA 7 Apple Watch Ultra 2 LsA 7
Apple Watch Ultra 2 LsA 8 Apple Watch Ultra 2 LsA 8
Apple Watch Ultra 2 LsA 9 Apple Watch Ultra 2 LsA 9
Apple Watch Ultra 2 LsA 10 Apple Watch Ultra 2 LsA 10
Apple Watch Ultra 2 LsA 11 Apple Watch Ultra 2 LsA 11
Apple Watch Ultra 2 LsA 12 Apple Watch Ultra 2 LsA 12
Apple Watch Ultra 2 LsA 13 Apple Watch Ultra 2 LsA 13
Apple Watch Ultra 2 LsA 14 Apple Watch Ultra 2 LsA 14
Apple Watch Ultra 2 LsA 15 Apple Watch Ultra 2 LsA 15
Apple Watch Ultra 2 LsA 16 Apple Watch Ultra 2 LsA 16
Apple Watch Ultra 2 LsA 17 Apple Watch Ultra 2 LsA 17
Apple Watch Ultra 2 LsA 18 Apple Watch Ultra 2 LsA 18
Vstoupit do galerie

Podle dostupných informací totiž dostanou také nový LPTO3 OLED displej, který se poprvé objevil loni u Apple Watch Series 10. Ten přináší rychlejší obnovovací frekvenci v always-on režimu, takže na ciferníku může plynule tikat i sekundová ručička. Zároveň se čeká i nasazení pokročilejšího OLED panelu, jenž má poskytnout až o 40 % vyšší jas při pohledu ze strany než současný displej Ultra 2.

Mohlo by vás zajímat

Kromě displeje se v souvislosti s Apple Watch Ultra 3 spekuluje i o dalších vylepšeních. Hovoří se například o podpoře satelitní komunikaci či 5G, což by posunulo tento model ještě blíže k představě nezávislého outdoorového zařízení, na které se můžete spolehnout i v terénu. Nutno nicméně dodat, že od roku 2023 Ultra žádnou větší hardwarovou změnou neprošla, kvůli čemuž jsou ve výsledku očekávání od nové generace ještě větší. O to zajímavější tak bude sledovat, co Apple dnes večer ukáže a zda splní velká očekávání fanoušků této modelové řady. 

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.