Apple Keynote 2025 ve světě: Kdy a kde sledovat představení iPhone 17 ve vaší zemi

Již dnes, tedy v úterý 9. září odstartuje zářijová Apple keynote, na které by měl být mimo jiné představen iPhone 17. Tisková konference, která představení přinese, bude jako již tradičně předtočená s tím, že jí bude Apple vysílat na řadě platforem v čele s YouTube. Kdy můžete livestream sledovat v různých koutech světa?
Časy zahájení přímého přenosu ve Spojených státech jsou následující:
Honolulu, Havaj — 7:00 ráno HAST
Anchorage, Aljaška — 9:00 ráno AKDT
Cupertino, Kalifornie — 10:00 ráno PDT
Phoenix, Arizona — 10:00 ráno MST
Vancouver, Kanada — 10:00 ráno PDT
Denver, Colorado — 11:00 dopoledne MDT
Dallas, Texas — 12:00 v poledne CDT
New York, New York — 13:00 odpoledne EDT
Raleigh, Severní Karolína — 13:00 odpoledne EDT
Toronto, Kanada — 13:00 odpoledne EDT
Halifax, Kanada — 14:00 odpoledne ADT
Mimo Spojené státy:
Rio de Janeiro, Brazílie — 14:00 odpoledne BRT
Londýn, Velká Británie — 18:00 večer BST
Berlín, Německo — 19:00 večer CEST
Paříž, Francie — 19:00 večer CEST
Bratislava, Slovenská republika – 19:00 večer CEST
Praha, Česká republika – 19:00 večer CEST
Kapské město, Jižní Afrika — 19:00 večer. SAST
Moskva, Rusko — 20:00 večer MSK
Helsinky, Finsko— 20:00 večer EEST
Istanbul, Turecko — 20:00 večer TRT
Dubaj, Spojené Arabské Emiráty — 21:00 večer GST
Dillí, Indie — 22:30 večer IST
Jakarta, Indonézie — 00:00 WIB následujícího dne
Šanghaj, Čína — 1:00 ráno CST následujícího dne
Singapur — 1:00 ráno SGT následujícího dne
Perth, Austrálie — 1:00 ráno AWST následujícího dne
Hong Kong — 1:00 ráno HKT následujícího dne
Soul, Jižní Korea — 2:00 ráno KST následujícího dne
Tokyo, Japonsko — 2:00 ráno JST následujícího dne
Adelaide, Austrálie — 2:30 ráno ACST následujícího dne
Sydney, Austrálie — 3:00 a.m. AEST následujícího dne
Auckland, Nový Zéland — 5:00 ráno NZST následujícího dne
Kde sledovat Keynote
Přímý přenos Apple Keynote 2025 bude možné sledovat na YouTube níže:
Případně bude k dispozici i český živý přepis, ve kterém vás budeme živě seznamovat se vším, co se v předtočeném videu odehraje. Pokud si tedy chcete užít celou Apple Keynote přímo s námi, můžete tak učinit přes přepis níže: