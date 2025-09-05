Kdy, kde a jak sledovat úterní Apple Keynote a představení iPhonů 17 živě

Před necelými dvěma týdny týdny rozeslal Apple pozvánky na představení nové generace iPhonů a Apple Watch. Kromě těchto produktů nás však čeká velmi pravděpodobně i odhalení nových AirPods, nového typu krytů pro iPhony a možná i nového typu řemínků pro Apple Watch. Jestliže už se nemůžete konference dočkat a odpočítáváte poslední dny, tak by se vám mohl hodit tento článek. V tom se totiž souhrnně podíváme na to, jak můžete představení iPhonů 17 (Pro) sledovat na prakticky všech možných platformách.
Mrkněte na veškeré pozvánky na představení iPhonů
Představení iPhonů 17 (Pro) proběhne již 9. září 2025, a to klasicky od 19:00 našeho času. Scénář konference je v tuto chvíli samozřejmě velmi těžké odhadnout, avšak vzhledem k minulosti lze očekávat jako první představení Apple Watch Series, po kterých se světu zřejmě ukáží AirPods, poté iPhone 17 následovaný iPhonem 17 Air a jako vrchol večera pak iPhone 17 Pro. Tak jako tak ale zcela jistě bude celá prezentace předtočená a odehrávat se bude z kalifornského Apple Parku, popřípadě přímo z Divadla Steva Jobse, které je jeho součástí.
Kdy, kde a jak sledovat představení iPhonů 17 (Pro)
Pokud se na živý přenos představení iPhonů 16 (Pro) a dalších novinek chcete dívat, můžete tak učinit pomocí tohoto odkazu. Aby bylo možné stream sledovat, tak je nutné mít na zmíněných zařízeních nainstalovaný iOS 10 nebo novější. Abyste měli z přenosu co možná nejlepší požitek, tak se doporučuje využít nativní webový prohlížeč Safari. Přenos ale samozřejmě bude fungovat i na jiných prohlížečích. Druhou možností je pak sledování na YouTube, kde bude Apple konferenci též živě vysílat, avšak platí, že živý stream na Apple Events běží zpravidla o něco málo napřed než právě YouTube. Pokud vám tedy záleží na tom, vidět vše co nejdříve, jsou Apple Events lepší možností.
Jestliže se rozhodnete konferenci sledovat přes Apple TV, taktéž je to velmi snadno možné. Stačí se přesunout do nativní aplikace Apple TV, kde vyhledejte film s názvem Speciální události Apple, popřípadě Apple Event. Poté stačí film spustit a je hotovo, živý přenos jede. Přenos je zpravidla k dispozici až pár minut před startem konference. Naprosto stejně to funguje i v případě, že nevlastníte fyzickou Apple TV, ale máte k dispozici přímo v televizi aplikaci Apple TV. Druhou možností je pak samozřejmě YouTube s tím, že pro sledování přenosu na něm je třeba mít v Apple TV nainstalovanou aplikaci YouTube.
Kromě videa bude k dispozici i živý český přepis, který půjde sledovat přes prvek níže.