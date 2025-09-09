LEGO rozdává zdarma k nákupům legendární ovladač SEGA Genesis! Musíte si ale pospíšit

Jste fanoušky retro herních ovladačů či jste v minulosti hráli na gamepadu SEGA Genesis? Pak pro vás máme super zprávu. Dánský stavebnicový gigant LEGO se totiž v posledních letech nebojí „oprašovat“ tyto nostalgické kousky, díky čemuž tak máme nyní možnost právě ovladač SEGA Genesis získat a poskládat. Kdo tedy vyrůstal s klasikami od Segy a zároveň má rád LEGO, ten si přijde na své.
Už na první pohled je jasné, že jde o model herního ovladače, který vypadá na poličce překvapivě realisticky. LEGO si ale připravilo ještě jedno milé překvapení. Na zadní straně ovladače se totiž nachází miniaturní scéna z legendární Green Hill Zone, kde samozřejmě nesmí chybět Sonic ani Crabmeat. Právě díky této drobnosti je tak tento kousek ještě o něco lákavější. Tím ale jeho atraktivita nekončí. Samotný ovladač si totiž můžete vystavit hned dvěma různými způsoby a to buď přímo na podstavci, nebo samostatně. Díky přiloženým samolepkám navíc získáte možnost design ovladače přizpůsobit podle sebe.
Fotogalerie
Model měří zhruba 10 cm na výšku, 15 cm na šířku a 3 cm do hloubky, takže se vejde prakticky kamkoliv od pracovní stolu až po vitrínu v herním koutku. Ať už si chcete jen odpočinout u stavění, nebo hledáte originální dekoraci s pořádnou dávkou retra, tohle LEGO vás nezklame. Je tu však jeden zásadní háček. Tento model se totiž alespoň prozatím neprodává samostatně, ale je k dispozici jen jakožto dárek k objednávkám. Získat ho můžete konkrétně nákupem libovolného LEGO setu alespoň za 3175 Kč na LEGO.com, což je částka, na kterou se člověk dostane vzhledem k dnešním cenám této stavebnice prakticky bez jakéhokoliv problému.
Pokud tedy hledáte tip na dárek pro dospělého fanouška Sonica, případně si sami chcete udělat radost něčím, co spojuje svět her a stavebnic, LEGO ovladač SEGA Genesis je jasná volba a zároveň super dárek k nákupu.