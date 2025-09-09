Zavřít reklamu

LEGO rozdává zdarma k nákupům legendární ovladač SEGA Genesis! Musíte si ale pospíšit

Jiří Filip
Jste fanoušky retro herních ovladačů či jste v minulosti hráli na gamepadu SEGA Genesis? Pak pro vás máme super zprávu. Dánský stavebnicový gigant LEGO se totiž v posledních letech nebojí „oprašovat“ tyto nostalgické kousky, díky čemuž tak máme nyní možnost právě ovladač SEGA Genesis získat a poskládat. Kdo tedy vyrůstal s klasikami od Segy a zároveň má rád LEGO, ten si přijde na své. 

Už na první pohled je jasné, že jde o model herního ovladače, který vypadá na poličce překvapivě realisticky. LEGO si ale připravilo ještě jedno milé překvapení. Na zadní straně ovladače se totiž nachází miniaturní scéna z legendární Green Hill Zone, kde samozřejmě nesmí chybět Sonic ani Crabmeat. Právě díky této drobnosti je tak tento kousek ještě o něco lákavější. Tím ale jeho atraktivita nekončí. Samotný ovladač si totiž můžete vystavit hned dvěma různými způsoby a to buď přímo na podstavci, nebo samostatně. Díky přiloženým samolepkám navíc získáte možnost design ovladače přizpůsobit podle sebe. 

SEGA Genesis 1.png SEGA Genesis 1.png
SEGA Genesis 2.png SEGA Genesis 2.png
SEGA Genesis 3.jpg SEGA Genesis 3.jpg
SEGA Genesis 4.jpg SEGA Genesis 4.jpg
SEGA Genesis 5.jpg SEGA Genesis 5.jpg
SEGA Genesis 6.png SEGA Genesis 6.png
Model měří zhruba 10 cm na výšku, 15 cm na šířku a 3 cm do hloubky, takže se vejde prakticky kamkoliv od pracovní stolu až po vitrínu v herním koutku. Ať už si chcete jen odpočinout u stavění, nebo hledáte originální dekoraci s pořádnou dávkou retra, tohle LEGO vás nezklame. Je tu však jeden zásadní háček. Tento model se totiž alespoň prozatím neprodává samostatně, ale je k dispozici jen jakožto dárek k objednávkám. Získat ho můžete konkrétně nákupem libovolného LEGO setu alespoň za 3175 Kč na LEGO.com, což je částka, na kterou se člověk dostane vzhledem k dnešním cenám této stavebnice prakticky bez jakéhokoliv problému. 

Pokud tedy hledáte tip na dárek pro dospělého fanouška Sonica, případně si sami chcete udělat radost něčím, co spojuje svět her a stavebnic, LEGO ovladač SEGA Genesis je jasná volba a zároveň super dárek k nákupu. 

