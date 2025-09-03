LEGO představilo nejlepší vánoční dekoraci letoška! Přichází perníkový AT-AT i s Darthem Vaderem u krbu

Že Star Wars a Vánoce nejdou dohromady? Pak jste ještě neviděli nejnovější kousek od LEGO, který vás přesvědčí o pravém opaku. Krásný perníkový transportér AT-AT (40806) totiž spojuje to nejlepší z obou světů, díky čemuž tak vzniká velmi zajímavý „hybrid“ ikonického imperiálního obra ze světa Hvězdných válek a kouzelnou atmosféru perníkové chaloupky. A nutno uznat, že se mu to alespoň podle nás v redakci podařilo dokonale Stavebnice totiž rozhodně zaujme děti i dospělé a co víc, má velký potenciál stát se jednou z nejlepších vánočních dekorací letošní sezóny.
LEGO si tentokrát pohrálo opravdu s každým detailem. AT-AT dostal slavnostní kabátek v podobě perníkových vzorů, světelných řetězů a barevných dekorací, a aby toho nebylo málo, v hlavní roli je speciální minifigurka perníkového Dartha Vadera s cukrovou hůlkou a samozřejmě i s ikonickým světelným mečem. Pokud tedy hledáte kousek, který pobaví, překvapí a navíc skvěle doplní vánoční výzdobu, tady jste na správné adrese. Nicméně v perníkové verzi vypadá Darth Vader velmi roztomile a to i se „zlým“ světelným mečem.
Samotný model se skládá z 697 dílků a měří přibližně 19 cm na výšku, 23 cm na délku a 10 cm na šířku. Celý model je navíc nejen zábavný, ale i interaktivní, kdy například nohy AT-AT jsou pohyblivé, kokpit se dá otevřít a boční části hlavní přihrádky odhalí útulný interiér. A jelikož se jedná o vánoční edici, samozřejmě v útrobách nechybí krb, stůl s hrnkem a sušenkou, punčochy pověšené na zdi, dárky ani další drobnosti, které dávají celé scéně neodolatelně vánoční atmosféru.
Ať už tedy chcete společně s dětmi prožít kreativní sváteční chvíle, nebo hledáte neotřelou dekoraci pro vlastní radost, Perníkový AT-AT je sázkou na jistotu. Letošní Vánoce tak nemusí být jen o klasických ozdobách a stromečku. Stačí nechat Dartha Vadera usednout k ohništi a zjistíte, že i temná strana může mít svoje kouzlo – obzvlášť když voní po perníku. Cena této legrace je 1469 Kč s tím, že do prodeje zamíří 1. října.