LEGO oficiálně představilo svůj největší a nejdražší Star Wars set v historii! Půjdete do něj?

A je to oficiální! Po dnešním úniku oficiálních fotek LEGO Star Wars Hvězda smrti totiž dánský stavebnicový gigant tento set oficiálně představil. A že je o co stát. Jedná se totiž o jeho doposud největší a nejdražší Star Wars set, který kdy vydalo. Ostatně, 9023 dílků mluví samo za sebe, stejně jako majestátné rozměry 70 x 79 x 27 cm. Jak ale už asi právě z rozměrů tušíte, nejedná se o kouli, kterou ve skutečnosti Hvězda smrti je, nýbrž spíš o její průřez nebo chcete-li diorama.
Bez jakékoliv nadsázky se dá říci, že se LEGO rozhodlo posunout hranice sběratelských stavebnic na novou úroveň. A Hvězdou smrti z řady Ultimate Collector Series, která se hrdě pyšní titulem největší LEGO Star Wars stavebnice všech dob, se mu to cenou i počtem dílků bezesporu povedlo. Fanoušci ságy Star Wars v ní najdou nekonečné množství detailů, které odkazují na ikonické scény z filmu Nová naděje. Nechybí slavná drtička odpadků, vězeňská cela princezny Leiy, řídicí jednotka tažného paprsku, kterou zničil Obi-Wan Kenobi, ani trůnní sál císaře Palpatina. K dispozici je i hangár s raketoplánem Impéria či obří superlaser připravený k palbě.
Fotogalerie
Součástí balení je navíc ohromující kolekce 38 figurek, z toho 36 minifigurek známých postav od Luka Skywalkera v několika verzích přes princeznu Leiu, Hana Sola či Darth Vadera až po Chewbaccu a dvojici droidů. Díky nim lze znovu prožít zásadní momenty od zhoupnutí Luka a Leiy přes propastný můstek až po epický souboj světelnými meči mezi Vaderem a Kenobim. Tato stavebnice tak není jen hračkou, ale především sběratelským kusem určeným dospělým fanouškům, kteří si chtějí vychutnat každý krok stavby a na konci získat působivý model. Na druhou stranu, někteří fanoušci LEGO kritizují fakt, že se nejedná o kouli, a samozřejmě diskuzím neunikla ani cena, která je v USA nastavena na 999,99 dolarů, v České republice pak na 25 499 Kč. Jedná se tedy o skutečně drahý kousek.