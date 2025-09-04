Zavřít reklamu

LEGO oficiálně představilo svůj největší a nejdražší Star Wars set v historii! Půjdete do něj?

Ostatní články
Jiří Filip
0

A je to oficiální! Po dnešním úniku oficiálních fotek LEGO Star Wars Hvězda smrti totiž dánský stavebnicový gigant tento set oficiálně představil. A že je o co stát. Jedná se totiž o jeho doposud největší a nejdražší Star Wars set, který kdy vydalo. Ostatně, 9023 dílků mluví samo za sebe, stejně jako majestátné rozměry 70 x 79 x 27 cm. Jak ale už asi právě z rozměrů tušíte, nejedná se o kouli, kterou ve skutečnosti Hvězda smrti je, nýbrž spíš o její průřez nebo chcete-li diorama.

Mohlo by vás zajímat

Bez jakékoliv nadsázky se dá říci, že se LEGO rozhodlo posunout hranice sběratelských stavebnic na novou úroveň. A Hvězdou smrti z řady Ultimate Collector Series, která se hrdě pyšní titulem největší LEGO Star Wars stavebnice všech dob, se mu to cenou i počtem dílků bezesporu povedlo. Fanoušci ságy Star Wars v ní najdou nekonečné množství detailů, které odkazují na ikonické scény z filmu Nová naděje. Nechybí slavná drtička odpadků, vězeňská cela princezny Leiy, řídicí jednotka tažného paprsku, kterou zničil Obi-Wan Kenobi, ani trůnní sál císaře Palpatina. K dispozici je i hangár s raketoplánem Impéria či obří superlaser připravený k palbě.

LEGO hvezda smrti 1.png LEGO hvezda smrti 1.png
LEGO hvezda smrti 2.png LEGO hvezda smrti 2.png
LEGO hvezda smrti 3.png LEGO hvezda smrti 3.png
LEGO hvezda smrti 4.png LEGO hvezda smrti 4.png
LEGO hvezda smrti 5.png LEGO hvezda smrti 5.png
LEGO hvezda smrti 6.png LEGO hvezda smrti 6.png
LEGO hvezda smrti 7.jpg LEGO hvezda smrti 7.jpg
LEGO hvezda smrti 8.jpg LEGO hvezda smrti 8.jpg
LEGO hvezda smrti 9.jpg LEGO hvezda smrti 9.jpg
LEGO hvezda smrti 10.png LEGO hvezda smrti 10.png
LEGO hvezda smrti 11.png LEGO hvezda smrti 11.png
LEGO hvezda smrti 12.jpg LEGO hvezda smrti 12.jpg
LEGO hvezda smrti 13.jpg LEGO hvezda smrti 13.jpg
LEGO hvezda smrti 14.jpg LEGO hvezda smrti 14.jpg
LEGO hvezda smrti 15.png LEGO hvezda smrti 15.png
LEGO hvezda smrti 16.jpg LEGO hvezda smrti 16.jpg
LEGO hvezda smrti 17.png LEGO hvezda smrti 17.png
LEGO hvezda smrti 18.jpg LEGO hvezda smrti 18.jpg
LEGO hvezda smrti 19.png LEGO hvezda smrti 19.png
LEGO hvezda smrti 20.jpg LEGO hvezda smrti 20.jpg
LEGO hvezda smrti 21.jpg LEGO hvezda smrti 21.jpg
Vstoupit do galerie

Součástí balení je navíc ohromující kolekce 38 figurek, z toho 36 minifigurek známých postav od Luka Skywalkera v několika verzích přes princeznu Leiu, Hana Sola či Darth Vadera až po Chewbaccu a dvojici droidů. Díky nim lze znovu prožít zásadní momenty od zhoupnutí Luka a Leiy přes propastný můstek až po epický souboj světelnými meči mezi Vaderem a Kenobim. Tato stavebnice tak není jen hračkou, ale především sběratelským kusem určeným dospělým fanouškům, kteří si chtějí vychutnat každý krok stavby a na konci získat působivý model. Na druhou stranu, někteří fanoušci LEGO kritizují fakt, že se nejedná o kouli, a samozřejmě diskuzím neunikla ani cena, která je v USA nastavena na 999,99 dolarů, v České republice pak na 25 499 Kč. Jedná se tedy o skutečně drahý kousek.

LEGO ve slevách lze zakoupit zde

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.