Apple láká na dnešní představení iPhone 17 další novinkou!

Přípravy Applu na jeho dnešní Keynote, na které dojde k odhalení hlavních produktových novinek pro letošní podzim, pomalu finišují. Kalifornský gigant se navíc neustále snaží přilévat pomyslný olej do ohně, aby zájem fanoušků co nejvíce rozdmýchal. Jen pár hodin před startem akce začal například lákat uživatele novým teaserem, který se objevil na dost nečekaném místě – konkrétně v aplikaci Apple Vision Pro pro iPhone.
Právě tam se po poslední aktualizaci ukázal nový plakát doprovázený sloganem „Get ready to be wowed“, tedy „Připravte se na to, že budete ohromeni“. Apple tak zjevně nechce, aby hype kolem jeho keynote ani na chvíli polevil. V aplikaci se navíc objevily i praktické informace o tom, jak celou událost sledovat živě. Paradoxní přitom je, že na Vision Pro si video s představením novinek neužijete o nic víc než na monitoru vašeho počítače či v televizi. Faktem totiž je, že Keynote nemá být natočena v imerzivním formátu, který by majitele Vision Pro vtáhl do děje ještě víc.
Co se pak týče samotné Keynote, ta by měla přinést hned několik zásadních novinek. Největší pozornost se tradičně soustředí na nové iPhony, ale očekávat můžeme i další hardwarové novinky, mezi kterými by neměly chybět Apple Watch či AirPods Pro 3.
Apple si je přitom moc dobře vědom, že jeho zářijové eventy sleduje celý svět. Proto není divu, že k nim tentokrát přidává ještě další vrstvu napětí a očekávání právě skrze lákání přes doprovodnou aplikaci Vision Pro. A soudě podle toho, jak razantně komunikuje slogan „wow“, můžeme doufat, že půjde o keynote, na kterou se bude ještě dlouho vzpomínat.