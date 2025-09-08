Chystá Apple na zítra „One More Thing“? Vše tomu nasvědčuje!

Apple se chystá během zítřejší Keynote odhalit hned několik novinek v čele s novými iPhony či Apple Watch. Jenže poslední dny přinesly náznaky toho, že do programu může být přidána ještě jedna velká premiéra – konkrétně zbrusu nový iPad Pro s čipem M5 coby pomyslná One More Thing.
Příchod nové generace iPadů Pro původně nevypadala příliš pravděpodobně. Přeci jen, Keynote by měla být už tak nabitá, jelikož se na ní Apple obvykle věnuje představení nové generace iPhonů a Apple Watch. Jen stěží si tak lze představit, že by se do programu podařil Applu vměstnat i nový iPad Pro, který by měl debutovat s úplně novým čipem M5. Jenže události z posledních hodin mění situaci.
Na síti X se totiž objevila zajímavé zprávy od spolehlivého leakera, který zveřejnil detaily o nových iPadech Pro, přičemž hovořil konkrétně o 11″ a 13″ verzích v konfiguracích Wi-Fi i Cellular. A právě načasování těchto zpráv je velmi zajímavé. Zprávy totiž dorazily těsně před samotným eventem, ve kterém už máme prakticky jistotu, že uvidíme novou generaci Apple Watch, včetně modelu SE 3. A jelikož leaker hovořil ve svých předpovědích ohledně Keynote i o Apple Watch, je otázkou, zda by se tentýž člověk druhou polovinou své předpovědi mohl mýlit.
Fotogalerie
Do celé skládačky navíc zapadá i další silný argument, kterým je výročí. Přesně 9. září 2015 totiž Apple představil první iPad Pro. Zítra to tedy bude přesně deset let od představení, což by byla ideální příležitost k uvedení zcela nové generace s čipem M5. Tuto symboliku sice samozřejmě Apple může bez mrknutí oka přejít, na druhou stranu by to ale byla docela škoda – tím spíš, když se s představením nové generace iPadu Pro do konce letoška počítá.
Dalším argumentem pro příchod je i blížící se vydání iPadOS 26, které přináší největší posun v produktivitě od samotného vzniku systému iPadOS. Kombinace nového softwaru a zcela nového čipu M5, který by měl iPady z hlediska výkonu výrazně posunout kupředu, by tak mohla být tím nejlepším důvodem, proč představit iPad Pro M5 co možná nejdřív, tedy klidně už zítra. .
Pokud se tedy spekulace potvrdí a zítra se iPad Pro M5 odhalí, čeká nás jedna z nejnapěchovanějších keynote posledních let. Kromě čtyř nových iPhonů, Apple Watch Ultra 3, Series 11, SE 3 a AirPods Pro 3 bychom mohli vidět i iPad Pro s M5 coby zařízení, které může znovu posunout hranice toho, co iPad dokáže. A co myslíte vy?