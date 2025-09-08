Jihokorejský operátor nechtěně odhalil hlavní novinky iPhone 17 Pro!

Do úterní keynote Applu odpočítávají fanoušci kalifornského giganta poslední hodiny a je proto jasné, že napětí a natěšenost pozvolna graduje. A vzhledem k tomu, že se neustále objevují další zajímavé úniky, se této skutečnosti absolutně nelze divit. Nyní například unikl interní dokument jihokorejského operátora, který naznačuje některé technické detaily chystaný iPhone 17. A pokud se informace potvrdí, Pro modely by mohly být vybaveny hned dvěma zásadními novinkami – konkrétně teleobjektivem s až 8× optickým zoomem a zcela novým systémem chlazení.
O vylepšeném zoomu u iPhonů 17 Pro a Pro Max se mluví už delší dobu, nicméně přesná hodnota přiblížení či obecně funkčnost objektivu byla doposud nejasná. Podle interního dokumentu se však počítá s 8x optickým zoomem, který by měl přibližovací schopnosti jablečných telefonů solidně posunout. Pro srovnání, aktuální iPhone 16 Pro nabízí maximálně 5x optický zoom, takže by šlo o výrazný posun vpřed. Tentýž dokument navíc odhaluje i nový systém chlazení využívající vapor chamber nebo chcete-li parní komoru, tedy technologii známou především z vlajkových modelů Android telefonů.
Fotogalerie
Samotná konstrukce iPhonu 17 Pro, která má být postavena na novém hliníkovém rámu, též napovídá, že Apple řeší odvod tepla intenzivněji než dříve. Hliník je stotiž kvělý vodič a pomáhá rozptylovat teplo, a parní komora jde v tomto směru ještě dál. Funguje totiž na principu tepelné komory, která odvádí horký plyn pryč od procesoru a grafického čipu. To umožňuje delší provoz na maximální výkon bez nepříjemného throttlingu. V praxi by to znamenalo, že iPhonu 17 Pro zvládnou náročné 3D hry bez sekání déle než doposud, případně natáčení ProRes video bez toho, aby se telefon přehříval a omezoval výkon. Dokument dokonce zmiňuje i podporu pro 8K video, což by bez nového chlazení bylo jen těžko možné. Přitom o 8K se hovořilo též v minulosti hned několikrát.
Samozřejmě nelze 100% říci, zda dokument skutečně pochází z oficiálních partnerů Applu, nebo zda se jedná o materiály podle spekulací. Faktem ale je, že v minulosti se podobné úniky od operátorů hned několikrát ukázaly jako pravdivé a proto není od věci věnovat pozornost i těmto. Zajímavé je navíc ito, že podle Bloombergu má iPhone 17 Pro přijít s variabilní clonou, což by byl vůbec první takto řešený systém u iPhonu. Dohromady by tak kombinace variabilní clony, 8× zoomu a vylepšeného chlazení mohla posunout iPhone Pro mezi absolutní špičku fotomobilů.
Na definitivní odpovědi si budeme muset počkat do úterního večera, kdy Apple odstartuje svou keynote s podtitulem „awe-dropping“. Kromě iPhonů 17 se očekává i představení Apple Watch nové generace a AirPods Pro 3.