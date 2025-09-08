Potvrzeno: Apple zítra představí hned troje nové Apple Watch!

Jen pár dní před úterní keynote Applu se objevuje další zajímavý únik, tentokrát od soukromého účtu na X, který má už prověřenou reputaci. Informace se týkají chystaných Apple Watch i nových iPadů Pro a potvrzují to, co se spekulovalo už delší dobu.
Podle úniku bychom se měli dočkat hned tří nových modelů hodinek: Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 a Apple Watch SE 3. Všechny tři budou vybaveny čipem nové generace S11, který vychází z architektury používané u předchozích čipů S9 a S10. Apple tak pokračuje v osvědčeném přístupu, kdy nové čipy pro hodinky vycházejí z již existující architektury a přinášejí jemné vylepšení výkonu a efektivity.
Zpráva zároveň potvrzuje, že Apple Watch Ultra 3 a Apple Watch SE 3 dorazí po boku Series 11 během úterního „Awe Dropping“ eventu, což dává smysl, protože Series 10 byla uvedena loni jako jediný nový model, zatímco Apple Watch Ultra 2 dostala jen novou černou titanovou variantu. Současná Apple Watch SE je na trhu od roku 2022, Ultra 2 pak od roku 2023, takže jejich aktualizace nebyla vždy roční záležitostí.
Podle informací od MacRumors se dá očekávat, že všechny nové modely hodinek nabídnou podobný výkon a optimalizaci baterie jako u předchozích generací, ale s mírným zlepšením díky čipu S11. Architektura čipu přitom zůstává stejná, což Applu umožňuje zachovat kompatibilitu a stabilitu systému, jak tomu bylo u S6, S7 a S8.
Úterní keynote tak slibuje nejen představení nové řady iPhonů 17, ale i výrazné rozšíření nabídky chytrých hodinek, které se dlouhodobě těší oblibě mezi uživateli hledajícími kombinaci výkonu, designu a dlouhé životnosti baterie.