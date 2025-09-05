Zavřít reklamu

iPadOS 26 promění váš iPad v Mac! Tyto novinky na něj již brzy dorazí

Jan Vajdák
S uvedením iPadOS 26 se hranice mezi iPadem a Macem opět přibližují. Apple v nejnovější verzi systému, která dorazí během září, přináší funkce, jež posouvají iPad hlouběji do světa stolních počítačů, ale zároveň zachovávají jeho flexibilitu a dotykovou jednoduchost.

Menu bar jako na macOS

Stačí přejet prstem dolů z horní hrany obrazovky a objeví se nový menu bar. Nabízí známé položky jako File, Edit nebo View, přizpůsobené podle aplikace. Safari tak například ukáže i Bookmarks a History. Jde o funkci, která iPad přibližuje klasickému desktopovému prostředí.

Okna, Exposé a „semafor“

Apple přidává Windowed Apps mód, kde lze volně přesouvat a měnit velikost oken. Stejně jako na Macu. V levém horním rohu se navíc objevují známé tři „semaforové“ ikonky pro zavření, minimalizaci či maximalizaci okna. Dlouhé podržení tlačítka zpřístupní další možnosti, včetně umístění aplikací mimo obrazovku. Nový App Exposé pak nabídne rychlý přehled všech otevřených aplikací.

expose ipados expose-ipados
folder dock ipados folder-dock-ipados
iPadOS 26 App Windowing iPadOS-26-App-Windowing
ipados 26 files app ipados-26-files-app
ipados 26 home screen ipados-26-home-screen
ipados 26 menu bar ipados-26-menu-bar
ipados 26 pointer ipados-26-pointer
iPadOS 26 Preview App iPadOS-26-Preview-App
ipados 26 traffic lights ipados-26-traffic-lights
traffic light options ipados traffic-light-options-ipados
Vstoupit do galerie

Preview a vylepšené Files

iPad konečně dostává aplikaci Preview, která umožňuje otevírat a upravovat obrázky, dokumenty a další soubory, a to s podporou Apple Pencil. Files se zase posouvá blíže Finderu. Nabízí nový listový pohled, rozbalovací složky, možnost změnit výchozí aplikaci pro jednotlivé typy souborů i přidávání složek přímo do Docku. Ty pak lze zobrazit v módu mřížky nebo „vějíře“.

Trackpad a Dock jako na Macu

Kdo používá Magic Keyboard nebo myš, uvidí nyní klasický šipkový kurzor, který lze po zatřesení zvětšit. Dock nově pojme až 23 ikon, podporuje automatické skrývání a funguje téměř stejně jako v macOS.

Apple zjevně cílí na uživatele, kteří chtějí iPad využívat nejen pro konzumaci obsahu, ale i pro práci. Díky iPadOS 26 se iPad stává ještě univerzálnějším zařízením. Stále přenosným a dotykovým, ale s čím dál větší dávkou funkcí známých z Macu. iPadOS 26 dorazí spolu s iOS 26 v polovině září. Podporu dostanou iPady s čipy řady M a vybrané modely s A14 a A15.

Zdroj
