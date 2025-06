Nelíbí se vám nový vzhled Safari v iOS 26? Apple vás do něj nutit nebude

Když Apple před pár lety přepracoval Safari v iOS 15, způsobil tím mezi uživateli pořádný poprask. Výrazná změna rozhraní tehdy dorazila bez varování a bez možnosti návratu k původnímu vzhledu. Výsledkem byl hlasitý odpor, který nakonec přiměl Apple k ústupu. A jak se zdá, z této lekce si tentokrát opravdu vzal ponaučení.

V iOS 26 se Safari dočkalo opětovného redesignu, ale s tím zásadním rozdílem, že uživatelé mají od začátku na výběr hned ze tří různých vzhledů. Novinkou je kompaktní režim, který je nastaven jako výchozí. Pokud vám ale nevyhovuje, stačí zamířit do Nastavení – Safari a vybrat si mezi rozložením Compact, Bottom nebo Top, přičemž poslední dvě odpovídají klasickému vzhledu známému z iOS 18.

Co přesně se změnilo? Kompaktní režim slučuje ovládací prvky jako sdílení, záložky a nastavení karet pod nenápadné tlačítko se třemi tečkami vlevo od adresního řádku. Pokud tedy rádi klikáte, nemusí vám úplně vyhovovat. Naopak, rozložení s horním nebo spodním panelem se chová prakticky stejně jako v iOS 18, jen s lehkou vizuální úpravou, která ladí s novou „Liquid Glass“ estetikou iOS 26.

Právě Liquid Glass efekt je dalším prvkem, kterého si nelze nevšimnout. Safari díky němu působí dospěleji a elegantněji, jelikožadresní řádek a tlačítka splývají s pozadím webové stránky, a to jak ve světlém, tak i tmavém režimu. Barva prvků se navíc dynamicky přizpůsobuje obsahu stránky, což dodává prohlížeči vizuální hloubku. Při scrollování se pak adresní řádek automaticky minimalizuje do tenkého proužku s URL, čímž získáte více prostoru na samotný obsah, aniž by vás cokoli rušilo. Ať už tedy preferujete tradiční vzhled nebo chcete dát šanci kompaktnějšímu řešení, iOS 26 vám to umožní.

Zajímavé je, že Apple začal nabízet podobnou volbu i u dalších redesignovaných částí systému – třeba ve zprávách, aplikaci Telefon nebo i u vzhledu ikon, kde si můžete zvolit skleněný efekt, ale stejně jako u Safari – není výchozí. Tohle všechno napovídá jediné: Apple se s iOS 26 snaží být vstřícnější, než býval.