Nová Apple TV 4K dorazí přesně včas pro Dolby Vision 2! Co přinese a jak ji využít naplno

Apple si s uvedením nové generace Apple TV 4K nejspíš vybral to nejlepší možné načasování. Zatímco se totiž už delší dobu spekuluje o tom, že bychom se nového televizního smart boxu mohli dočkat už během nadcházejících týdnů, Dolby před pár hodinami představilo zbrusu nový standard Dolby Vision 2, který by mohl hrát v celé věci klíčovou roli. A pokud se potvrdí, že Apple sáhne po jeho podpoře hned od začátku, čeká nás jedno z nejzásadnějších vylepšení domácího kina za poslední roky.
Apple TV 4K má dlouhodobě pověst zařízení, které sází na ty nejlepší obrazové a zvukové standardy. I když je cenově o něco výše než konkurence, svou cenu si dokáže obhájit právě tím, že podporuje nejmodernější technologie, ať už šlo v minulosti o Dolby Vision, HDR10+ nebo 4K HDR. Dá se proto považovat takřka za jistotu, že nová generace přijde rovnou připravená i na Dolby Vision 2 nebo ho dostane velmi brzy po vydání skrze softwarový update.
Pokud se pak ptáte, co vše Dolby Vision 2 přináší, odpověď je jednoduchá – je toho opravdu dost. Dolby do něj zakomponovalo prvky umělé inteligence, které se starají o to, aby byl obraz přizpůsobený konkrétnímu obsahu i prostředí. Například funkce Precision Black se postará o lepší čitelnost tmavých scén, aniž by narušila původní záměr tvůrců. Light Sense zase využívá data o okolním světle a referenční hodnoty ze samotného obsahu, aby obraz vypadal perfektně ve dne i v noci. Pro sport a hry pak přichází speciální optimalizace, která ladí pohyb i barvy podle toho, co sledujete.
Dolby navíc mluví i o zcela přepracovaném obrazovém enginu a nové technologii Authentic Motion, která má přinést filmovější dojem bez nežádoucího trhání. Podporu nového standardu už ohlásil Hisense, ale vzhledem k obří popularitě původního Dolby Vision je prakticky jisté, že se velmi rychle přidají i ostatní výrobci. Pokud se tedy potvrdí, že Apple stihne Dolby Vision 2 přinést hned při startu nové Apple TV 4K, mohli bychom být svědky kombinace, která nastaví nový standard pro kvalitu obrazu v domácím prostředí. A právě to je něco, čím se Apple vždy rád pochlubí. Je tu však jeden zásadní háček. Abyste využil všechny výhody Dolby Vision 2, musí jej podporovat jak Apple TV, tak vaše televize. Pokud podpora chybí na jedné straně, zůstane přehrávání na starší verzi standardu.