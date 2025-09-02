Světla, kamera, hra! Tom Holland a jeho bratři se spojili se LEGO a inspirují děti a rodiny, aby si nikdy nepřestaly hrát

LEGO a herec Tom Holland, známý svou ikonickou rolí Spider-Mana v Marvel Cinematic Universe a svými výkony ve filmech jako Nic nás nerozdělí, Špióni v převleku a Avengers: Endgame, se spojili, aby vyslali silné poselství dětem a rodinám po celém světě: Nikdy si nepřestávejte hrát. Společně chtějí znovu povzbudit hravého ducha dětí a rodin a ukázat, že dospívání nemusí znamenat vzdát se kreativity a hraní.
Aby pomohl šířit toto poselství, ztvárnil Tom Holland hlavní roli v novém, krátkém filmu s názvem Never Stop Playing. Film doprovází energická hudba High Voltage od rockových legend AC/DC a je živou směsicí zábavy, hravosti a humoru. Ať už jste dítě, nebo jen mladí duchem, film je výzvou společnosti LEGO k tomu, abychom si uchovali představivost a hravost. Never Stop Playing je součástí každoroční kampaně společnosti LEGO Rebuild the World, která oslavuje pozitivní dopad kreativity a hry.
V průběhu filmu Tom spojí dvě kostky LEGO®, což symbolizuje okamžik, kdy se rozhodne přijmout hravost. Ztvárňuje celou řadu postav, z nichž každá nám připomíná sílu hry a vrací do světa tolik potřebný smysl pro zábavu. Od oslnění jako fotbalová superhvězda (Rozdílový hráč) přes sdílení moudrosti jako podnikatel (Inovátor), přinášení vzrušení do tiché galerie (Umělec), proměnu v tajnou minifigurku LEGO až po ztvárnění přísného šéfa, který zapomněl, jak se bavit – Tom ukazuje, že hra je vždy volbou, bez ohledu na náš věk nebo životní etapu.
Krátký film obsahuje také řadu rekvizit postavených z kostek LEGO, včetně páru speciálně vyrobených raketových bot, pestré zahrady, která překypuje kreativitou a fantazií, fénixe z kostek LEGO, obří fotbalové míče, megafony, divoká zvířata a další.
Fanoušci také uvidí Tomovy skutečné bratry, Sama a Harryho, kteří se ve filmu objeví jako překvapení. Trojice se sejde, aby oslavila jednoduchou, radostnou pravdu: Hravost nás všechny spojuje.
Dnešní oznámení navazuje na nový výzkum společnosti LEGO, který odhalil, že během vyrůstání pociťuje 44 % dětí tlak rychle růst a 48 % přiznává, že si přestalo hrát s některými hračkami nebo se věnovat určitým aktivitám, protože jim bylo řečeno, že jsou „dětinské“ nebo „miminkovské“. Výzkum, do kterého se zapojilo 20 000 rodičů a dětí ve věku 6–16 let v 10 zemích, zjistil, že 24 % dětí slyšelo od přátel či rodiny, že není cool hrát si často nebo velmi často.
Film režírovala dvojice Los Pérez (Tania Verduzco a Adrián Pérez), oceňované kreativní duo známé svým odvážným vizuálním stylem, adrenalinovým vyprávěním a výraznou výtvarnou stránkou. Díky svým dosavadním úspěchům, mezi které patří spolupráce s předními značkami jako Apple, Coca-Cola nebo Xbox a spolupráce s hvězdami jako Selena Gomez, Uma Thurman, ASAP Rocky či Doja Cat, vnesli Los Pérez svůj charakteristický elán do světa hraní společnosti LEGO.
Tom je nejnovějším Tvůrcem her, kterého představila společnost LEGO, a připojuje se tak k silnému týmu světových umělců a tvůrců. Tým Tvůrců her představuje zvídavost, odvahu i tvořivost a ukazuje, co je možné, když zůstaneme otevření představivosti – vlastnosti, kterou Tom představuje každý den.
Od září 2025 budou skutečné modely LEGO, které se objevily ve filmu Never Stop Playing a které měl sám Tom Holland, vystavené v LEGO House, kde si je návštěvníci budou moci prohlédnout. Mezi nimi bude fotbalový míč, zvířata, megafon a také kostým LEGO Botanicals v životní velikosti, který měl Tom na sobě.