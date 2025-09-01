Atari představuje Atari 2600+ Pac-Man Edition: limitovanou retro konzoli s novými hrami

Atari představilo speciální edici své retro konzole Atari 2600+, která potěší všechny fanoušky legendární hry Pac-Man. Novinka nese název Atari x Pac-Man Collection a jde o limitovanou verzi, která vychází u příležitosti 45. výročí Pac-Mana. Výrobce do ní promítl nejen typickou žlutou barvu hlavního hrdiny, ale i řadu detailů, které mají hráčům připomenout, proč se právě Pac-Man stal symbolem celé éry videoher. Samotná konzole je kompletně laděna do ikonické žluté barvy a na čelní straně má podsvícené postavy, takže funguje nejen jako herní zařízení, ale i jako stylový kousek do sbírky. Z technického pohledu jde o modernizovanou verzi Atari 2600+, která je plně kompatibilní jak s cartridgemi pro Atari 2600, tak pro Atari 7800. Nechybí HDMI výstup pro snadné připojení k současným televizím a podpora widescreen zobrazení. Praktickým vylepšením je i zvětšený slot pro hry, který usnadňuje zasouvání a vyjímání cartridgí.
Součástí balení je také nový žlutý bezdrátový joystick CX-40+ ve speciální Pac-Man edici. Atari navíc nabídne i barevné varianty joysticků inspirované duchy Blinky, Pinky, Inky a Clyde, které si hráči mohou dokoupit samostatně. Nechybí ani exkluzivní herní obsah. Do balení se dostává cartridge Pac-Man: Double Feature, která v sobě kombinuje úplně první domácí verzi Pac-Mana pro Atari 2600 z roku 1982 a zcela nově vytvořenou arkádovou variantu pro Atari 7800.
Konzole je již nyní v předprodeji přímo na stránkách Atari a oficiální vydání je naplánováno na 31. října 2025, tedy symbolicky na Halloween. Cena základní edice byla stanovena na 169,99 dolarů, což je zhruba o čtyřicet dolarů více než u standardní verze Atari 2600+. Pro sběratele a náročnější fanoušky jsou připraveny i rozšířené balíčky. Například Mega Collector Bundle nabídne kromě samotné konzole a Pac-Man joysticku také čtveřici ovladačů ve stylu duchů a další hry, mezi kterými nechybí Galaga, Dig Dug nebo Xevious. Cena tohoto kompletního balení přesahuje čtyři sta dolarů.
Atari tímto krokem připomíná nejen dlouholetou spolupráci s Bandai Namco, tvůrcem Pac-Mana, ale také roli, kterou sehrálo při přenesení této hry na domácí konzole. Speciální edice Atari x Pac-Man Collection je tak nejen funkční retro konzolí, na které si můžete zahrát klasické tituly, ale i sběratelským artefaktem s vysokou hodnotou pro všechny, kdo vyrůstali v době, kdy Pac-Man poprvé dobýval herní sály a obýváky po celém světě.