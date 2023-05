Lego představilo úžasný set PAC-MAN Arcade

Společnost Lego představila novou stavebnici PAC-MAN, která jak již její název odpovídá, přenáší kultovní hru PAC-MAN do podoby Lego stavebnice. Z 2651 kostiček Lega si postavíte arkádový automat z 80. let, který nemohl chybě v žádné pořádné herně. Aby byla stavebnice co nejrealističtější, samo Lego uvádí, že PAC-MAN si na ni sice nezahrajete, ale stavebnice nabízí například svitící otvor na vhození mince nebo pohyblivou přední stranu, díky které máte pocit, že skutečně hrajete.

Aby bylo vše dokonalé, je součástí balení také dioráma trojice legendárních postav z PAC-MANa. Stavebnice bude dostupná od 4. 6. za 269,99€, pokud máte účet Lego VIP, pak ji můžete objednat již 1. 6. letošního roku.

Stavebnice Lego si můžete zakoupit přímo zde.