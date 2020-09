Pac-Man Geo přivede legendárního hrdinu z iPhonů „do reálného světa“

Kdo by neznal legendárního Pac-Mana? Původně automatový hrdina se proslavil utíkáním před strašidly už v roce 1980. Od té doby se hladová kulička dostala na nespočet dalších platforem včetně nejrůznějších mobilních systémů. Nyní se k příležitosti svého čtyřicátého výročí chystá Pac-Man bloudit i ve spletitých uličkách reálného světa v připravované hře Pac-Man Geo.

Pac-Man ovšem bude realitu do hry zapojovat trochu jiným způsobem, než jakým jsme si na to navykli u tzv. AR her (hry využívající technologie rozšířené reality) jako Pokémon Go a Harry Potter: Wizards Unite. Pac-Man Geo bude využívat data z Google map, ze kterých bude podle přání hráčů vyrábět unikátní úrovně kopírující tvar opravdových ulic. Hra nebude obsahovat předpřipravené úrovně, tvorbu všech map přesunou právě do rukou hráčů. Pojídat kuličky tak budeme moci jak v ulicích New Yorku, tak v nejzapadlejší moravské vesničce, alespoň s určitou mírou představivosti.

Vývojáři z BANDAI NAMCO na technologiích, jež hra využívá, pracují už od roku 2018. Vývoj se ale už blíží ke konci. Pac-Man Geo totiž vychází v nespecifikované datum už někdy v průběhu tohoto měsíce. Jak se vám líbí nápad herního studia? Zkusíte další z řady z her s Pac-Manem kvůli unikátním herním mechanikám?