Zavřít reklamu

Pojďte s námi do Apple Store SoHo: ikonické skleněné schody stojí za návštěvu!

Vše o Apple
Roman Zavřel
0

I přesto, že za nejhezčí Apple Store na světě považuji ten, který najdete v Apple Store Grand Central v New Yorku, za návštěvu stojí také další z celkem osmi Apple Store, které se nachází v New Yorku. Společně jsme se již podívali kromě Grand Central také na ten neikoničtější na světě, tedy do Apple Store 5th Avenue a nyní zavítáme do Apple Store, který působí neskutečně zajímavým dojmem a to i přes to, že samotný obchod je celkem nenápadný. Najdete ho v SoHo bok po boku těch nejslavnějších módních značek světa a víc než tím jak to v něm vypadá vás uchvátí atmosférou, kterou jinde nezažijete.

Mohlo by vás zajímat

Dominantou celého prostoru jsou totiž skleněné schody, které jsou ze skla skutečně naprosto celé. Ty navíc vynikají díky tomu, že je nad nimi obrovské střešní okno, kterými svítí slunce přímo na schody, jenž tak vypadají opravdu skvostně. Pokud jste tedy nestihli ikonické skleněné schodiště na 5th Avenue stejně jako jsem jej bohužel nezažil já, tak zde máte možnost si ho užít. Není síce zahnuté, ale je to designový skvost, který vypadá naprosto neuvěřitelně. Schody jsou navíc samonosné a nemají žádnou podpěru ani nic podobného. Pokud milujete design, pak již jen kvůli těmto schodům stojí Apple Store v SoHo za návštěvu.

SoHo apple store SoHo apple store
Apple Store Soho Apple Store Soho
Apple Store in SoHo Apple Store in SoHo
Apple store soho windows Apple store soho windows
Apple Store soho ceiling Apple Store soho ceiling
Apple store band Apple store band
apple store accesories apple store accesories
Soho Apple Soho Apple
apple in soho apple in soho
Soho apple store cinema Soho apple store cinema
store in soho by apple store in soho by apple
Glass stairs in soho apple Glass stairs in soho apple
stairs from glass stairs from glass
Apple Soho store Apple Soho store
glass stairs glass stairs
Vstoupit do galerie

8 apple store v NYC

 

Mohlo by vás zajímat

 

 

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.