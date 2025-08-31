Pojďte s námi do Apple Store SoHo: ikonické skleněné schody stojí za návštěvu!

I přesto, že za nejhezčí Apple Store na světě považuji ten, který najdete v Apple Store Grand Central v New Yorku, za návštěvu stojí také další z celkem osmi Apple Store, které se nachází v New Yorku. Společně jsme se již podívali kromě Grand Central také na ten neikoničtější na světě, tedy do Apple Store 5th Avenue a nyní zavítáme do Apple Store, který působí neskutečně zajímavým dojmem a to i přes to, že samotný obchod je celkem nenápadný. Najdete ho v SoHo bok po boku těch nejslavnějších módních značek světa a víc než tím jak to v něm vypadá vás uchvátí atmosférou, kterou jinde nezažijete.
Dominantou celého prostoru jsou totiž skleněné schody, které jsou ze skla skutečně naprosto celé. Ty navíc vynikají díky tomu, že je nad nimi obrovské střešní okno, kterými svítí slunce přímo na schody, jenž tak vypadají opravdu skvostně. Pokud jste tedy nestihli ikonické skleněné schodiště na 5th Avenue stejně jako jsem jej bohužel nezažil já, tak zde máte možnost si ho užít. Není síce zahnuté, ale je to designový skvost, který vypadá naprosto neuvěřitelně. Schody jsou navíc samonosné a nemají žádnou podpěru ani nic podobného. Pokud milujete design, pak již jen kvůli těmto schodům stojí Apple Store v SoHo za návštěvu.
Fotogalerie
8 apple store v NYC