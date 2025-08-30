Apple novým příslušenstvím pro iPhone 17 rozhodně neobjeví Ameriku, přesto jím ale nastolí nový trend

V souvislosti s novou generací iPhone se v posledních dnech čím dál častěji hovoří i o nových krytech, které po boku telefonů Apple představí. Dorazit má jak silikonová klasika, tak zbrusu nová TechWoven varianta navazující na loni ukončené FineWoven kryty. Jak silikonové, tak TechWoven kryty pak mají být až na výrobní materiál víceméně shodné a to včetně nového prvku na jejich spodní straně. Řeč je konkrétně o nasazení dvojice otvorů pro provlečení úchytů pro popruh přes rameno či hruď – tedy pro příslušenství, které je v současnosti spojováno primárně s klasickými foťáky. Právě těm chce přitom Apple letos alespoň podle dostupných informací opět o něco víc konkurovat a představení vlastního popruhu coby nový typ originálního příslušenství tak může být trefou do černého. A to i přesto, že se ve výsledku nebude jednat o žádné nové řešení.
Ba právě naopak. Kryty s otvory pro úchyty na popruh vyrábí v současnosti mnoho výrobců příslušenství a to jak těch menších, tak i ti velcí v čele s Peak Design. Jelikož je ale Apple dlouhodobě považován za udavače trendů v mnoha oblastech, už nyní lze říci, že popruhy na telefony v kombinaci s kryty s otvory pro ně budou v brzké době v kurzu jednoduše proto, že je Apple „znovuobjeví“. Vždyť totéž v bledě modrém se stalo třeba i po představení AirTagů, před kterými sice už lokalizátory na trhu byly, nicméně Apple je zásadně zpopularizoval (byť ano, lví podíl na tom má fakt, že díky jejich napojení do sítě Najít se staly podstatně komplexnějšími). Trendem se stalo ale třeba i magnetické (MagSafe) příslušenství, které sice nejlépe funguje s iPhony, nicméně díky krytům s magnety pro androidí telefony lze rázem nejrůznější držáky a tak podobně používat i s nimi. A takto by se dalo pokračovat ještě nějakou chvíli.
Peak Design nabízí očko pro úchyty dlouhodobě
Obecně lze říci, že bude extrémně zajímavé vidět, jak moc tak triviální věc jako kryt s otvory pro uchycení na ramenní popruh zamíchá trhem s příslušenstvím. Pokud se ale zopakuje to, na co jsme u výrobců příslušenství tak nějak zvyklí, co nevidět nás čeká záplava popruhů z dílny třetích stran, které se budou předhánět v designu, materiálech, ceně a třeba i funkcích. Vždyť přesně to se děje každý rok u prakticky každého doplňku, který Apple pro své produkty představí. Vedle originálních doplňků tak lze sáhnout třeba po neoriginálních klávesnicích či stylusech pro iPady, klíčenkách pro AirTagy a spoustě dalších prvků. V horizontu několika týdnů či měsíců tedy počítejte s tím, že na ulicích začnete potkávat čím dál tím víc lidí s iPhonem přes rameno.
ahojte. sorry, ale ja som to asi nepochopil a mám niekoľko otázok.
1. o aké putká sa jedná ? na konci článku sa hovorí „cez rameno“ ja si to neviem predstaviť, máme nejakú foto o tom ?
2. pretože na fotke je tuším putko na ruku, nie cez rameno. Alebo sa mýlim ?
3. pamätám doby, kedy putká ľudia používali. Ja som to použil raz, zistil som, že mi to viac vadí, ako pomáha, preto som na ne uplne zanevrel. A mám pocit, že svet tiež, ja ich naozaj veľa nevidím, vy áno ?
môj koment nie je myslený negatívne, skutočne prosím odpovede :)
ďakujem
Dobrý den, ve článku se několikrát píše o popruhu přes rameno (dokonce slovo „poutko“ se v textu nevyskatuje ani jednou :)). V galerii jsou pak jeho uniklé fotky a nákresy. Co se týče třetího dotazu, tak já osobně lidi s telefonem na popruhu přes rameno potkávám relativně často, třeba turisté to využívají fakt hodně. Proto si myslím, že Apple tím, že celé řešení zpopularizuje, nastolí nový trend.