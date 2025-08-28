Zapomeňte na chytré brýle! Budoucnost AI z dílny Apple je úplně jiná

Závod o ovládnutí trhu s chytrými AR brýlemi je v plném proudu. Meta do tohoto segmentu investovala miliardy dolarů a už příští měsíc by mohla uvést první brýle s displejem. Ty sice ještě nebudou plnohodnotným AR zařízením, ale „skutečná“ verze je plánována na rok 2027. Ostatní výrobci se snaží držet krok, ale podle Marka Gurmana z Bloombergu se Apple vydává jiným směrem. Podle Gurmana Apple považuje za svůj hlavní AI nositelné zařízení právě AirPods. Už dříve se objevily zprávy, že Apple testuje varianty s vestavěnými kamerami. Ty by tak mohly nabídnout podobné funkce jako dnešní Meta Ray-Bannebo Oakley smart glasses. Ale v nenápadnější podobě.
Zatímco brýle přitahují pozornost, AirPods jsou už dnes společensky plně přijatelné k nošení prakticky nonstop. Apple tak sází na to, že zákazníci raději sáhnou po rozšířených funkcích v již známém produktu, než po úplně nové kategorii zařízení. Pokud je tato strategie skutečně vizí Applu, může to krátkodobě fungovat. AirPods s kamerami budou levnější než brýle s displejem a stanou se konkurencí pro současné AI brýle bez displeje. Do budoucna ale hrozí, že Apple ztratí tempo. Jakmile se AR brýle stanou dostupnějšími a zároveň lehčími či stylovějšími, samotné AirPods s kamerami rychle zastarají. Apple má podle všeho už teď plány na éru po AR brýlích. A podle Gurmana jde o něco zcela odlišného, než by se dalo čekat. Aby se k tomu ale vůbec dostal, musí nejprve vyřešit své problémy s AI a rozjet seriózní vývoj v oblasti rozšířené reality.