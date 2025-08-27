Zavřít reklamu

Viceprezident Applu čelí obviněním z toxického vedení, Apple se ho zastává

Jan Vajdák
Podle reportáže The New York Times čelí Jay Blahnik, viceprezident Applu pro fitness technologie, vážným obviněním od devíti současných i bývalých zaměstnanců. Ti jej popisují jako šéfa, který kolegy „verbálně urážel a byl manipulativní“, což podle nich vedlo k odchodům a zdravotním potížím řady členů týmu. Podle zprávy Blahnikovo chování od roku 2022 přimělo více než deset pracovníků vyhledat dlouhodobou pracovní neschopnost z důvodů psychického nebo zdravotního vyčerpání. Jedna z bývalých zaměstnankyň označila prostředí v jeho týmu za „nejtoxičtější, v jakém kdy pracovala“.

Mluvčí společnosti Lance Lin prohlásil, že článek obsahuje mnoho nepřesných tvrzení a zkreslení, a Apple s jeho závěry nesouhlasí. Blahnik podle něj zůstal ve své funkci i po interním vyšetřování, které nenašlo žádné důkazy o pochybení. Apple navíc v soudních dokumentech popírá jakoukoli formu obtěžování či diskriminace. Podle NYT už Apple v minulosti urovnal stížnost na sexuální obtěžování týkající se Blahnika a aktuálně jej hájí i v žalobě kvůli údajnému šikanování. Blahnik je přitom dlouholetou tváří fitness iniciativ Applu. Do společnosti nastoupil v roce 2013 po kariéře konzultanta v Nike a sehrál klíčovou roli při vzniku Apple Watch i předplatitelské služby Apple Fitness+.

Zdroj
