Kdyby na Apple Watch dorazil tento retro ciferník, okamžitě by se stal hitem!

Za více než deset let existence Apple Watch představila společnost Apple desítky různých ciferníků. A to od minimalistických po detailně animované. Přesto existuje jeden motiv, který mezi fanoušky stále rezonuje a který by měl Apple oficiálně uvést. A sice ciferník inspirovaný „Apple“ hodinkami z roku 1995. Na platformě X nedávno anonymní účet System Settings představil vlastní návrh takového ciferníku. Jeho vizualizace věrně navazuje na původní vzhled s výrazným modrým rámečkem. Podobný koncept dříve publikoval i designér Minu Vina Dribbble, což jen potvrzuje, že zájem o retro verzi mezi komunitou existuje.
Původní „Apple“ hodinky byly vydány jako reklamní předmět při koupi Macintosh System 7.5 v roce 1995. Každý zákazník, který za tehdy novou verzi systému zaplatil 134,99 dolarů, si mohl vybrat mezi analogovými hodinkami s logem Apple nebo softwarem Conflict Catcher 3. Právě první možnost se časem stala sběratelsky cennou a dnes představuje zajímavý kousek jablečné historie. Problém je, že Apple dlouhodobě neumožňuje třetí strany ciferníky oficiálně vyvíjet. Proto mnozí fanoušci volají po tom, aby Apple sám vytvořil oficiální retro ciferník inspirovaný System 7.5 hodinkami. V době, kdy Apple často připomíná své kořeny (ať už formou speciálních edic hardwaru nebo ikonických tapet) by podobný krok dával smysl i na Apple Watch.