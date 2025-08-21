Již za pár dní dorazí na Apple Watch další skvělá fitness výzva za odznáček! Jste připraveni?

Apple oznámil, že v neděli 24. srpna proběhne tradiční National Parks Apple Watch Activity Challenge. Každoroční událost je určena k oslavě národních parků ve Spojených státech a motivuje uživatele hodinek Apple Watch k pohybu.
Jak získat speciální ocenění
Podmínky jsou jednoduché – stačí v daný den absolvovat libovolný trénink v délce alespoň 20 minut. Po splnění výzvy uživatelé získají exkluzivní ocenění v aplikaci Kondice. Součástí odměny jsou také animované nálepky, které lze následně využít v aplikaci Zprávy při komunikaci s přáteli či rodinou.
Fotogalerie
Doprovodný obsah od Applu
Apple v rámci oslav národních parků tradičně nabízí i další tematické aktivity. V minulých letech jsme se dočkali například speciálního programu darů přes Apple Pay, výběru filmů a dokumentů na Apple TV+, playlistů v Apple Music, doporučených knih a podcastů. Dá se očekávat, že podobné akce doplní hlavní výzvu i letos.
National Parks challenge se za poslední roky stala oblíbenou tradicí mezi uživateli Apple Watch. Spojuje jednoduchý cíl se symbolickou oslavou přírody a přináší nejen radost z pohybu, ale i digitální odměnu jako motivaci navíc.