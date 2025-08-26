iOS 26 je hotový!

Podzim ve světě Applu je již tradičně spjat nejen s představení nové generace iPhonů, ale taktéž s uvolněním nových verzí operačních systémů. A pokud sledujete letošní průběh beta testování, možná vás nepřekvapí, že se celý proces blíží ke konci a co víc, systém je v podstatě hotový. Nejnovější verze bety totiž ukazuje, že Apple už má vše připravené a finální sestavení na sebe nenechá dlouho čekat.
Poslední dva beta buildy, konkrétně iOS 26 beta 7 a beta 8, se od sebe prakticky neliší. To je vždy signál, že Apple už jen dolaďuje drobnosti a že funkční stránka systému je uzavřená. Velmi pravděpodobně se tak nedočkáme ani vývojářské bety číslo devět. Historicky Apple většinou vypustil kolem osmi testovacích verzí, což letošní situace přesně potvrzuje. Pokud se tedy nestane nic nepředvídatelného, bude dalším krokem vydání takzvané Release Candidate verze, která obvykle dorazí krátce po představení nových iPhonů.
Termín letošní keynote se odhaduje na 9. září, přičemž právě tehdy bychom se měli dočkat RC verze iOS 26. Oficiální vydání pro širokou veřejnost pak tradičně následuje zhruba o týden později, což by letos vycházelo na 16. září. Pokud jste se tedy ještě nezapojili do beta testování iOS 26, pak vás od možnosti si nainstalovat jeho veřejnou verzi dělí už méně než měsíc.
Samozřejmě platí, že Apple má ve zvyku krátce po velkém updatu uvolnit i menší opravy. Dá se proto očekávat, že už v řádu dnů po vydání dorazí i iOS 26.0.1, který vyřeší drobné chyby a zlepší stabilitu. Prakticky jistý je také rychlý start testování iOS 26.1, jenž může přinést první menší novinky, případně funkce vyhrazené pro iPhone 17.
Pokud se tedy ptáte, zda je iOS 26 ve své současné podobě hotový, odpověď zní ano. Větší zásahy teď rozhodně nečekejte. Finální verze bude vypadat a chovat se takřka stejně jako ta, kterou dnes testují vývojáři a veřejní beta testeři. Zda si Apple schovává pár exkluzivních funkcí jen pro novou generaci iPhonů, ukáže až keynote. Jisté ale je, že už nyní máme před sebou systém, který je prakticky dokončený a připravený na ostrý start.