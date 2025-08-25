Zavřít reklamu

Apple vydal 8. vývojářské bety iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 a visionOS 26

Vše o Apple
Jiří Filip
2

Pokud se nemůžete dočkat vydání veřejné verze nedávno představených OS Apple s označením „26“, máme pro vás super zprávu. Kalifornský gigant totiž před malou chvílí vypustil 8. vývojářské bety všech těchto systémů, které by měly na iPhone, iPad, Mac a další Apple produkty přinést jednak další nové funkce přislíbené právě pro nové OS, ale taktéž opravy chyb, které první bety sužovaly. Instalaci provedete standardně přes Nastavení – Obecné – Aktualizace systému.

iOS 26 official 1 iOS 26 official 1
iOS 26 official 2 iOS 26 official 2
iOS 26 official 3 iOS 26 official 3
iOS 26 official 4 iOS 26 official 4
iOS 26 official 5 iOS 26 official 5
iOS 26 official 6 iOS 26 official 6
iOS 26 official 7 iOS 26 official 7
iOS 26 official 8 iOS 26 official 8
iOS 26 official 9 iOS 26 official 9
iOS 26 official 10 iOS 26 official 10
iOS 26 official 11 iOS 26 official 11
iOS 26 official 12 iOS 26 official 12
iOS 26 official 13 iOS 26 official 13
iOS 26 official 14 iOS 26 official 14
iOS 26 official 15 iOS 26 official 15
iOS 26 official 16 iOS 26 official 16
iOS 26 official 17 iOS 26 official 17
iOS 26 official 18 iOS 26 official 18
iOS 26 official 19 iOS 26 official 19
iOS 26 official 20 iOS 26 official 20
iOS 26 official 21 iOS 26 official 21
iOS 26 official 22 iOS 26 official 22
iOS 26 official 23 iOS 26 official 23
iOS 26 official 24 iOS 26 official 24
iOS 26 official 25 iOS 26 official 25
iOS 26 official 26 iOS 26 official 26
iOS 26 official 27 iOS 26 official 27
iOS 26 official 28 iOS 26 official 28
iOS 26 official 29 iOS 26 official 29
iOS 26 official 30 iOS 26 official 30
iOS 26 official 31 iOS 26 official 31
iOS 26 official 32 iOS 26 official 32
iOS 26 official 33 iOS 26 official 33
iOS 26 official 34 iOS 26 official 34
