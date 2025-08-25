Apple vydal 8. vývojářské bety iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 a visionOS 26

Pokud se nemůžete dočkat vydání veřejné verze nedávno představených OS Apple s označením „26“, máme pro vás super zprávu. Kalifornský gigant totiž před malou chvílí vypustil 8. vývojářské bety všech těchto systémů, které by měly na iPhone, iPad, Mac a další Apple produkty přinést jednak další nové funkce přislíbené právě pro nové OS, ale taktéž opravy chyb, které první bety sužovaly. Instalaci provedete standardně přes Nastavení – Obecné – Aktualizace systému.
Tak jaká verze? V nadpisu je vývojářská a v článku veřejná..
Vyvojářská, teď sem jí instaloval.