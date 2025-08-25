iOS 26 zrychluje bezdrátové nabíjení iPhone 16!

Apple sice zatím oficiálně neoznámil žádnou změnu, ale podle nejnovějších testů přidává iOS 26 plnou podporu bezdrátového nabíjení Qi2 25W pro modely iPhone 16 s výjimkou základního iPhonu 16e. Díky této aktualizaci budou moci uživatelé iPhonu 16, 16 Plus, 16 Pro a 16 Pro Max využít rychlé bezdrátové nabíjení až 25 W i s nabíječkami třetích stran. Dosud byla tato rychlost dostupná pouze s oficiální MagSafe nabíječkou od Applu. Ostatní Qi nabíječky byly omezeny na 15 W.
Nové Qi2 nabíječky už v prodeji
Společnost Belkin již oznámila tři nové Qi2 25W stojánky: 2v1 pro iPhone a AirPods za 59,99 USD, 3v1 pro iPhone, AirPods a Apple Watch za 99,99 USD a prémiovou 3v1 verzi za 129,99 USD. Pro český trh zatím cena oznámena nebyla. Všechny nabíječky zvládnou nabít iPhone 16 z 0 na 50 % za zhruba 30 minut, což odpovídá výkonu oficiální MagSafe nabíječky 2. generace.
Podpora Qi 2.2 (značená jako Qi2 25W) byla přidána do iOS 26 v poslední beta verzi a už nyní ji mohou uživatelé testovat. Finální vydání systému iOS 26 se očekává v září. Tato změna zároveň naznačuje, že chystaná řada iPhone 17 bude Qi2 25W podporovat od začátku, jak se již dříve spekulovalo. A co víc, je poměrně pravděpodobné, že přes MagSafe zvládnou jablíčkáři novinky nabít ještě rychleji, stejně jak tomu bylo loni u iPhonů 16 (Pro), kdy 25W nabíjení bylo (a vlastně až doposud je) exkluzivní jen pro MagSafe 2.