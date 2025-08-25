iPhone 17 Pro zvládne bezdrátově nabít Apple Watch, AirPods či jiný iPhone!

iPhony 17 Pro se letos údajně dočkají funkce, o které se v souvislosti s iPhony hovoří v posledních letech takříkajíc se železnou pravidelností. Řeč je konkrétně o reverzním bezdrátovém nabíjení, tedy možnosti, kdy iPhone dokáže dodat energii nejen sám sobě, ale i dalším zařízením „okolo“, respektive položeným na něm. Konkrétně se mají letošní Pro modely naučit bezdrátově dobíjet AirPods či Apple Watch.
S informací přišel před pár hodinami známý čínský leaker Fixed Focus Digital, který tvrdí, že Apple funkci testuje, nicméně zda ji skutečně aktivuje už při zářijovém představení, zůstává nejasné. Není to přitom poprvé, co se o této novince v souvislosti s iPhone 17 Pro hovoří. Už v únoru jiný leaker (konkrétně Instant Digital) přišel, že Apple interně zkouší 7,5W reverzní nabíjení pro iPhone 17 Pro a Pro Max. Podle něj by mělo stačit právě na menší příslušenství typu AirPods, Apple Watch, případně i na budoucí MagSafe Battery Pack. 7,5W by ale ve výsledku zvládlo nabít i jakýkoliv iPhone (potažmo jiný telefon s podporou bezdrátového nabíjení), byť samozřejmě pomalu.
Jak už jsme vzpomenuli výše, spekulace okolo toho, že iPhone zvládne dodat šťávu i dalším zařízením, není úplně nová. V roce 2021 Apple tuto možnost částečně přinesl s MagSafe Battery Packem pro iPhone 12 a novější. Jakmile se totiž příslušenství připojilo k iPhonu napájenému přes Lightning, dokázal telefon dobíjet samotný Battery Pack. Šlo ale spíš o nouzové řešení než plnohodnotnou funkci. Battery Pack šlo totiž samozřejmě nabít i kabelově, což bylo nesrovnatelně rychlejší řešení.
Apple později MagSafe Battery Pack v roce 2023 ukončil společně s přechodem na USB-C u iPhonu 15. Od té doby umí iPhony přes svůj USB-C port zpětně dobíjet menší zařízení podporující Power Delivery, a to výkonem až 4,5 W. Bezdrátové reverzní nabíjení se ale od té doby v nabídce neobjevilo. Nechme se tedy překvapit, jak se vše kolem reverzního nabíjení vyvine tentokrát. Apple má podle všeho svou tradiční keynote naplánovanou na úterý 9. září a právě tam se dozvíme, zda iPhone 17 Pro konečně dostane možnost, na kterou fanoušci čekají už roky.